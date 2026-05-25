Die USA und der Iran haben um eine Einigung im Streit um die eingefrorenen iranischen Finanzvermögen geführt, nachdem die katarische Vermittlung zu einer grundsätzlichen Übereinkunft geführt hat. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Verstärkung der israelischen Militäroffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz angeordnet. Zudem ist die Hoffnung auf eine friedliche Lösung zwischen den USA und dem Iran wieder gewachsen.

Eine mit den Gesprächen zwischen der hochrangigen iranischen Delegation und Vertretern in Doha vertraute Quelle berichtet gegenör "Al Jazeera", dass die katarische Vermittlung zu einer grundsätzlichen Übereinkunft “unterstúsung” mit den USA hinsichtlich der eingefrorenen iranischen Finanzvermögen geführt habe.

Dank der Einigung in dieser Frage - die för die iranische Seite von groýem Bedeutung war - sei es hohenst wahrlich_, ýmorgen eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran bekannt gegeben wird, fügt die Quelle laut "Al Jazeera" hinzu. Izraels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat nach eigenen Angaben eine Verstärkung der israelischen Militäroffensive gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon angeordnet. Netanjahu verweist jedoch auf die fortgesetzten Angriffe durch die Hisbollah. Die Miliz greife Israels mit Drohnen an, darunter Glasfaserdrohnen. Doch arbeiteten israelische Teams bereits an “Gegenmaßnahmen” gegen diese Drohnenangriffe





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Iran USA Israel Israel-Libanon-Konflikt Hisbollah Katarische Vermittlung

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