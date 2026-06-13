Iran und die USA befinden sich in Verhandlungen, und ein Friedensabkommen könnte in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. Israel hat die Drohnenangriffe der Hisbollah in Nordisrael bestätigt, und libanesische Sicherheitskreise meldeten Ziele in den betroffenen Gebieten. Iran bereitet die Beisetzung des Ayatollah Ali Chamenei vor.

Iran will die Seeblockade auf der Straße von Hormus beenden, während die USA auf einen Abbau des iranischen Atomprogramms und die Zerstörung von hochangereichertem Uran pochen.

Beide Seiten stehen in Verhandlungen, und ein Friedensabkommen könnte in den kommenden Tagen unterzeichnet werden. Israel hat die Drohnenangriffe der Hisbollah in Nordisrael bestätigt, und libanesische Sicherheitskreise meldeten Ziele in den betroffenen Gebieten. Iran bereitet die Beisetzung des Ayatollah Ali Chamenei vor, und die israelische Regierung sucht nach Vorwänden, um ein Abkommen zwischen Teheran und Washington zu torpedieren





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Iran-USA-Verhandlungen Drohnenangriffe Seeblockade Beisetzung Des Ayatollah Ali Chamenei

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