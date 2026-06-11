Iran-USA-Verhandlungen und weitere internationale Konflikte

Teherans politische Führung dementiert Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA, während US-Präsident Donald Trump seine für heute Nacht angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt hat. Israelische Luftangriffe im Libanon und ein US-Militäreinsatz zur Festsetzung eines Tankers vor der Küste des Oman sind weitere internationale Konflikte.

Teherans politische Führung hat einem Medienbericht zufolge Fortschritte bei den Verhandlungen mit den USA dementiert. Bislang sei kein Text über ein Rahmenabkommen finalisiert worden, berichtet die iranische Nachrichtenagentur Fars, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, unter Berufung auf eine mit dem Verhandlungsteam verbundene Quelle.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor seine für diesen Abend angekündigten Angriffe auf den Iran abgesagt. Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach dortigen Angaben weitere Menschen getötet und verletzt worden. US-Präsident Donald Trump sagt, er habe die für heute Nacht angekündigten Angriffe auf den Iran doch wieder aufgehoben und einen Verhandlungserfolg angedeutet. Bei einem US-Militäreinsatz zur Festsetzung eines Tankers vor der Küste des Oman sind drei indische Seeleute ums Leben gekommen.

Das US-Militär hat erneut einen Tanker im Golf von Oman angegriffen, der versuchte, iranisches Öl zu transportieren. Mit den jüngsten Angriffen der US-Amerikaner im Iran habe sich die Hoffnung auf nachhaltige Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen zerschlagen, analysiert Militärexperte Markus Reisner. US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen und droht die iranische Insel Kharg sowie weitere Teile der Ölinfrastruktur zu übernehmen





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