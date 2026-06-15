Iran versteht, dass er Weltwirtschaft durch Blockade der Straße von Hormus in die Knie zwingen kann

Der Iran hat verstanden, dass er die Weltwirtschaft durch Blockade der Straße von Hormus in die Knie zwingen kann. Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Seeweg für den Welthandel und wird von Hunderten Schiffen pro Tag befahren.

Der Iran hat verstanden, dass er die Weltwirtschaft durch Blockade der Straße von Hormus in die Knie zwingen kann. Die Straße von Hormus ist ein wichtiger Seeweg für den Welthandel und wird von Hunderten Schiffe n pro Tag befahren.

Nach dem Iran-Krieg waren nur etwa 150 Schiffe pro Tag in der Straße von Hormus unterwegs. Nach über drei Monaten Krieg soll der wichtige Seeweg nun wieder öffnen, nachdem die USA und der Iran sich auf ein Rahmenabkommen geeinigt haben. Die Unterzeichnung des Dokuments ist für Freitag geplant, dann könnte der Seeweg normal befahrbar werden. Aber ist die Krise für den Welthandel dann wirklich beendet?

Derzeit müssen rund 500 Schiffe die Straße von Hormus durchfahren, um die Region sicher zu verlassen. Nach Angaben der International Maritime Organisation (IMO) stecken in der Region rund 20.000 Seeleute, Hafenarbeiter und Offshore-Besatzungen fest. Nach iranischen Angaben hatten vor zwei Wochen mehr als 300 Schiffe ohne Bezug zum Iran um sichere Durchfahrt der Meerenge gebeten, die meisten davon Öltanker. Vor Kriegsbeginn fuhren im Schnitt alle zwei Tage rund 300 Schiffe durch die Straße von Hormus.

Bis sich der Verkehr nach einer Öffnung normalisiert, dürften aber noch Monate vergehen. Die Frage ist auch nicht, ob die Straße von Hormus heute öffnet, sondern ob sie morgen geöffnet bleibt und ob die Angriffe auf Schiffe tatsächlich aufhören. Denn der Iran habe nun verstanden, dass er die Weltwirtschaft durch Blockade der Meerenge in die Knie zwingen kann. Die Vorstellung, dass die Straße von Hormus einfach zur Normalität vor der Krise zurückkehren wird, ist eine gefährliche Illusion.

Reedereien und Versicherer blieben skeptisch, dass eine tatsächliche Öffnung wirklich bevorstehen könnte. Auch die deutsche Handelsschifffahrt rechnet damit, dass die Rückkehr deutscher Schiffe aus dem Persischen Golf mehrere Monate in Anspruch nehmen werde. Wir schätzen mindestens drei Monate, wenn nicht sogar noch einen Tick länger, bis wir alle Schiffe wieder raus haben aus dem Persischen Golf, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Martin Kröger.

Kröger verwies darauf, dass zahlreiche Schiffe seit rund vier Monaten in dem Seegebiet vor Anker lägen oder dort unterwegs seien. Deshalb sei wirklich schwer abzuschätzen, wie lange die Schiffe brauchen werden. Das hänge auch von der Route nach Deutschland ab. Wenn ein Schiff unterwegs ist, kommt es darauf an, ob man durch das Rote Meer fahren kann, was im Moment immer noch schwierig ist.

Wenn Sie da durchfahren können, dann dauert es ungefähr eine Woche, wenn Sie nicht durchfahren können, dauert es ungefähr zwei Wochen, bis Sie in Deutschland anlanden können als Schiff. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verlassen derweil bereits zahlreiche Schiffe die Straße von Hormus. Auf der Plattform Truth Social schrieb der Republikaner: Schiffe, viele mit Öl beladen, beginnen, sich aus der Straße von Hormus herauszubewegen. Sie würden eine südliche Route nehmen, die völlig sicher sei.

Es gebe weitere solche Bereiche in der Meerenge. Trump hatte zunächst betont, dass die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Meerenge erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag geöffnet werden soll





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