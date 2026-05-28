Iran verurteilt US-Angriff und bekräftigt Forderung nach Freigabe von Vermögenswerten

Der Iran verurteilt einen US-Angriff auf Bandar Abbas und bekundet Solidarität mit dem Oman. Die Spannungen in der Straße von Hormus nehmen zu, während die EU vor einer gefährlichen Eskalation warnt. Israel meldet Tote durch Hisbollah-Drohnen, und die iranischen Revolutionsgarden greifen einen US-Stützpunkt an.

Der Iran hat den US-Angriff auf Gebiete in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verurteilt. Zudem bekundete der Iran seine Solidarität mit dem Oman nach den Drohungen von US-Vertretern, wie der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, in einer Erklärung mitteilte.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen, wonach eine Kompromisslösung im Ringen um ein Ende des Krieges kurz bevorstehe. Diese habe vorgesehen, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau gebracht werden solle und der Iran und der Oman ihn gemeinsam verwalten würden. Trump sagte dazu, kein einzelnes Land werde die Kontrolle über die Wasserstraße haben.

Es seien internationale Gewässer, und der Oman werde sich genauso verhalten wie alle anderen, oder die USA müssten sie in die Luft jagen. Israels Armee gab derweil den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt. Die Armee erklärte, dass die 20-Jährige am Vortag bei einem Militäreinsatz im Norden Israels getötet worden sei.

Insgesamt wurden seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der proiranischen Miliz im Zuge des Iran-Krieges 24 Israelis getötet, darunter 23 Soldaten. Der Iran bekräftigte im Ringen mit den USA um ein Ende des Krieges seine Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte. Dies sei das legitime Recht der iranischen Nation, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Tasnim den stellvertretenden Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Ali Bagheri Kani.

Die Vermögenswerte der Islamischen Republik müssten vollständig und ohne Bedingungen zurückgegeben werden. Vor dem Hintergrund der jüngsten Angriffe der USA und des Iran warnte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas von einer sehr gefährlichen Zone zwischen Krieg und Frieden. Es liege in niemandes Interesse, dass dieser Krieg weitergehe, sagte Kallas vor einem Treffen der EU-Außenminister im zyprischen Limassol. Es liege wirklich im Interesse aller, dass die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus respektiert werde, verdeutlichte sie.

Alle bezahlten einen sehr hohen Preis, sagte Kallas zu der weitgehenden Blockade der Straße von Hormus. Es heiße seit einiger Zeit, dass ein Abkommen über einen Waffenstillstand sehr nahe an einem Abschluss sei. Im Falle eines solchen Abkommens müsste danach die Frage nach dem iranischen Atomprogramm verhandelt werden. Hier könne Europa mit seinen Experten einen Beitrag leisten.

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut im Süden des Libanons Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz angegriffen. Es sei Infrastruktur der Schiiten-Miliz in der Stadt Tyrus attackiert worden, teilte die Armee am frühen Morgen mit. Zu möglichen Opfern gab es zunächst keine Informationen. Zugleich meldete die Armee, ein mutmaßlicher Drohnenangriff auf israelische Truppen im Süden des Nachbarlandes sei abgewehrt worden.

Das verdächtige Flugobjekt sei über einem Gebiet abgefangen worden, in dem Israels Soldaten im Einsatz seien. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die iranischen Revolutionsgarden griffen einem Agenturbericht zufolge einen US-Luftwaffenstützpunkt an. Der Angriff sei um 04.50 Uhr Ortszeit als Reaktion auf einen US-Angriff nahe dem Flughafen von Bandar Abbas erfolgt, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Die Revolutionsgarden warnten, jede weitere Aggression werde jeweils eine entschlossenere Antwort nach sich ziehen. Der Golfstaat Kuwait wurde von Raketen und Drohnen angegriffen. Die Luftabwehr sei im Einsatz, die Attacken abzuwehren, teilte das Militär des Landes am frühen Morgen auf X mit. Zu möglichen Schäden und Opfern gab es zunächst keine Informationen.

Woher der Beschuss erfolgte, wurde zunächst ebenfalls nicht mitgeteilt. Nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran am 28. Februar feuerte Teheran jedoch Raketen und Drohnen auf Kuwait und andere mit den USA verbündete Staaten am Persischen Golf. Das US-Militär unterhält zahlreiche Stützpunkte rund um den Persischen Golf.

Die iranischen Streitkräfte haben laut einem Bericht des staatlichen Fernsehens Warnschüsse auf Schiffe abgegeben, welche die Straße von Hormus durchqueren wollten. Vier Schiffe versuchten, die Straße von Hormus zu durchqueren und in den Persischen Golf einzufahren, ohne sich mit den Sicherheitskräften abzustimmen, hieß es auf dem Telegram-Kanal des Fernsehens. Nachdem die Schiffe Warnungen ignoriert hätten, wurden Warnschüsse auf sie abgegeben, was sie zur Umkehr zwang. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge kurz nach Mitternacht.

Details zu den betroffenen Schiffen wurden nicht genannt. Die US-Regierung belegte die vom Iran neu geschaffene Behörde zur Kontrolle und Mauterhebung in der Straße von Hormus mit Sanktionen





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