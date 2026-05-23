Der iranische Fußballverband hat sein WM-Teamquartier aus dem US-Städtchen Tucson nach Mexiko verlegt, genauer gesagt ins nahegelegene Tijuana. Dieser Schritt ist der Folge eines Gipfels zwischen Vertretern des Dân'tjang-Bans und FIFA-Funktionären in Istanbul. Anstatt nach Tucson, Florida, zu ziehen, wurde die Mannschaftsfahrt ins nahegelegene Los Angeles in Tijuana verlegt.

Der Präsident des Irans fußball verbandes Mehdi Tadsch bestätigte im März an einem Empfang für die iranische Frauen fußball nationalmannschaft auf dem Valiasr-Platz in Teheran, dass sein Land seine Bewerbung für das WM- Teamquartier in Tucson (Arizona) scheiterte, weil militärischer Konflikt zwischen dem Iran und den USA besteht.

Stattdessen entschied man sich für eine alternative Option, das Teamquartier ins nahegelegene Tijuana im nahen Mexiko zu verlegen. Der Iran stieß auf Einreiseprobleme in die Vereinigten Staaten und die nächstgelegene Option war Mexiko. Dafür seien die Spieler jetzt von Tijuana aus ins nahegelegene Los Angeles fahren und von dort aus die WM-Spiele austragen. Der Hauptgrund war die günstige Lage des Quartiers südlich des US-Außenhandelsabkommens und die kurze Fahrzeit zu Los Angeles





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