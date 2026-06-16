Die iranische Nationalmannschaft hat nach dem politischen Auftakt, bei dem sie alle Widerstände und eine komplizierte Vorbereitung überstanden, sofort zur Abreise aus den USA aufgefordert worden. Trainer Amir Ghalenoei beklagte die Unterdrückung seines Teams und FIFA-Präsident konnte die Wut der Iraner nicht lindern.

Der Iran muss nach dem politisch aufgeladenen Auftaktspiel sofort aus den USA ausreisen und fühlt sich benachteiligt. Auch der FIFA -Präsident kann nicht helfen. Kapitän Mehdi Taremi sprach erbost von einem 'Desaster', Trainer Amir Ghalenoei beklagte die ' Unterdrückung ' seines Teams - und FIFA -Präsidentkonnte die Wut der Iran er über die Begleitumstände bei der WM und die Blitzabreise aus Los Angeles auch mit einem Kabinenbesuch nicht lindern.

'Es wirkt, als ob wir von anderen gesteuert werden', schimpfte Ghalenoei





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