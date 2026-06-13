Iranian-American Agreement Not Signed on Sunday, Tanker Hit by Missile in Oman, and More

The text discusses the planned Iranian-American agreement, the attack on a tanker in the Oman waters, and more.

Schiffe in der Straße von Hormus: Die Meerenge ist eins der Streitthemen in dem Konflikt. Iran: Mögliche Absichtserklärung wird nicht am Sonntag unterzeichnet Die geplante iranisch-amerikanische Absichtserklärung wird nach Angaben des Außenministeriums in Teheran nicht am Sonntag unterzeichnet.

Eine Unterzeichnung in den kommenden Tagen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, erklärt das Ministerium nach Berichten staatlicher Medien. Wegen des Zögerns der Gegenseite sei bei Äußerungen zum genauen Datum Vorsicht geboten. Pakistan: USA-Iran-Deal vermutlich in den nächsten 24 Stunden finalisiert Der Abschluss eines Abkommens zwischen den USA und dem Iran ist Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif zufolge voraussichtlich innerhalb der nächsten 24 Stunden zu erwarten. Dies teilte er auf der Plattform X mit.

Das Vermittlerland Pakistan bereite sich auf die "elektronische Unterzeichnung des Friedensvertrags unmittelbar danach" vor, gefolgt von Gesprächen auf technischer Ebene in der kommenden Woche. Vor der Küste des Oman wird ein Tanker am Backbordbug von einem Geschoss unbekannter Herkunft getroffen. Der Vorfall habe sich sechs Seemeilen (rund elf Kilometer) östlich des Landes ereignet, teilt die britische Seefahrtsbehörde UKMTO mit. Die Besatzung sei unversehrt geblieben. Der Tanker setze seine Fahrt zum Hafen fort





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Iran Iranian-American Agreement Tank Attack In Oman Pakistan-US-Iran Deal

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