Iranian and US Military Actions in the Gulf: Recent Developments and Escalation Fears

This news text discusses recent military actions between the United States and Iran in the Gulf region, including attacks on Iranian targets and the Iranian President's announcement of the release of the international internet. It also mentions the escalation of the conflict between Israel and the Lebanese Hezbollah, as well as the Israeli military's attacks on Hezbollah infrastructure in Lebanon.

Blick von Bandar Abbas auf die Straße von Hormus: Hier sollen die USA in der Nacht iranische Ziele angegriffen haben. Das US-Militär hat trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

Die "Angriffe zur Selbstverteidigung" dienten dem Schutz der Truppen vor Bedrohungen durch das iranische Militär, erklärte ein Sprecher des zuständigen Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom). Das US-Militär übe sich im Rahmen der aktuellen Waffenruhe in Zurückhaltung, verteidige aber seine eigenen Verbände. Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Larak in der Straße von Hormus mehrere Tote gegeben.

Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf die iranischen Ziele. Obwohl die Waffenruhe im Iran-Krieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten, die USA griffen Ziele auf dem iranischen Festland an. US-Streitkräfte greifen einem Medienbericht zufolge im Süden des Iran Ziele an.

Es handele sich um Angriffe zur Selbstverteidigung, berichtet der Sender Fox News unter Berufung auf das US-Zentralkommando (Centcom). Dabei seien unter anderem Raketenabschussanlagen sowie iranische Boote beim Versuch, Minen zu verlegen, getroffen worden. Das im Iran bereits angereicherte Uran soll nach den Worten von US-Präsident Donald Trump in den USA oder an einem anderen Ort zerstört werden.

Entweder es werde "sofort" an die USA übergeben, um in die Vereinigten Staaten gebracht und dort zerstört zu werden, oder in Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Iran vor Ort oder andernorts zerstört, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Der Prozess solle von Atomenergie-Experten überwacht werden, meinte Trump - und verwies auf die "Atomenergie-Kommission". Unklar war zunächst, ob er damit eine US-Behörde oder möglicherweise die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO mit Sitz in Wien meint.

Offen blieb auch, ob Trump einen aktuellen Stand aus Verhandlungen rund um ein mögliches Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges spiegelte - also ob es bislang nur eine Forderung ist, die die US-Regierung in den Gesprächen erhebt oder ob das ein bereits vereinbarter Bestandteil des Deals sein könnte. Der Umgang mit etwa 400 Kilogramm an hochangereichertem Uran Teherans ist ein zentraler Streitpunkt in den Verhandlungen.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Berichten zufolge am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert worden. Er lasse sich dort einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen. Außer in der iranischen Stadt Bandar Abbas sind iranischen Medienberichten zufolge auch in anderen Küstengebieten an der Straße von Hormus Explosionen zu hören. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Berichten zufolge am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert worden.

Er lasse sich dort einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Berichten zufolge am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert worden. Er lasse sich dort einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist Berichten zufolge am späten Abend in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert worden. Er lasse sich dort einer zahnärztlichen Behandlung unterziehen





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iranian Military Actions US Military Actions In The Gulf Iranian Internet Release Israel-Hezbollah Conflict Israeli Military Attacks On Hezbollah Infrastr

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-USA-Vertrauen könnte wiederherstellen: Deal sieht Seefriede, MERCHANT-BLOCKADE-ABHÖFEN und EINSCHLÜSSUNGS-SANKTIONEN-LAUFENSUMMARY: According to a REPORT, the draft proposal includes an extension of the ceasefire by 60 days. Iran would clear mines and the US would lift the maritime blockade and lift the oil sanctions. The deal is said to be 'generally discussed' and will also open the route of Hormuz again. Trump tweeted on Reuters' platform that the Persian Gulf should be under Iranian control, and his statement was not in line with reality.

Read more »

Iranian Navy: 33 Ships Pass the Strait of Hormuz with Iranian Approval; Iranian Army Shoots Down Israeli DroneAccording to the Iranian Navy, 33 ships have passed the Strait of Hormuz with permission from Iran in the past 24 hours. Meanwhile, the Iranian Army shot down an Israeli drone in the Hormozgan province, as reported by Iranian news agency Mehr.

Read more »

Iranian Parliamentarians Visit Isfahan Uranium Conversion Plant in 2004, but Key Uranium Stock Remains Unaccounted forThe text discusses the visit of Iranian parliamentarians to the Isfahan uranium conversion plant in 2004 and the ongoing controversy regarding the whereabouts of 400 kilograms of highly enriched uranium in Iran. The International Atomic Energy Agency (IAEA) has no access to central facilities, and independent inspections are suspended. The text also mentions the misconception that 60% enrichment is far from the 90% required for nuclear weapons and the potential distribution of the uranium across multiple facilities and depots.

Read more »

Iranian nuclear negotiator elected as Parliament President, man hanged in connection with mass protests, hope for US-Iran peace deal driving down oil prices, Israeli PM reaffirms right to self-defenseThe news text discusses the election of the Iranian nuclear negotiator as the President of the Parliament, the execution of a man in connection with mass protests, the hope for a peaceful resolution to the conflict between the US and Iran, and the reaffirmation of Israel's right to self-defense by the Israeli Prime Minister.

Read more »