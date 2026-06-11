Iranian attacks on Bahrain and Kuwait have resulted in injuries, vehicle and property damage, and the suspension of air traffic in Kuwait. The US and Iran have engaged in further military confrontations in the region, with the US claiming to have targeted military installations and communications systems in Iran.

Bei iranischen Angriffen auf den Golfstaat Bahrain ist nach Behördenangaben ein elfjähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das Innenministerium spricht von einem "verbrecherischen iranischen" Angriff. In der Stadt Hammad sowie in der Hauptstadt Manama seien darüber hinaus mehrere Fahrzeuge in Brand geraten und Wohnhäuser beschädigt worden.

Ursache seien herabfallende Trümmerteile gewesen, die nach der Abwehr und Zerstörung iranischer Drohnen niedergegangen seien. Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht in der Golfregion erneut heftig gegenseitig beschossen. In dem Zuge gerieten auch Kuwait und Bahrain erneut unter Beschuss. Nach erneutem Beschuss aus dem Iran hat der Golfstaat Kuwait vorerst Entwarnung gegeben.

Nach einer Sperrung des Luftraums teilt die zuständige Behörde am Morgen mit, dass die "Umstände, die die zuvor ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich gemacht hatten, nicht mehr bestehen". Der reguläre Betrieb werde am Flughafen in Kuwait wieder aufgenommen. Gleichzeitig beobachte man neue Entwicklungen und bewerte sie fortlaufend neu





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Iranian Attacks Bahrain Kuwait Military Confrontations US-Iran Tensions Air Traffic Suspension

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