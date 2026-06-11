Iranian Attacks, US Strikes, and Israeli-Iranian Tensions

The news text discusses the recent developments in the ongoing tensions between Iran, the United States, and Israel, including the closure of Kuwait's airspace, the cancellation of US-Iranian military operations, and the escalation of attacks between Israel and Iran.

Wegen iranischer Angriffe schließt Kuwait vorübergehend seinen Luftraum. Flüge werden umgeleitet, teilt die kuwaitische Zivilluftfahrtbehörde mit. Die Armee des Landes wehrt nach eigenen Angaben feindliche Angriffe aus der Luft ab.

In Bahrain heulen dem dortigen Innenministerium zufolge erneut Warnsirenen. Das US-Militär hat seine erneuten Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden. Auch nach Abschluss der Angriffe bleibe das US-Militär wachsam und kampfbereit.

Iranische Streitkräfte greifen US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen an. Israels Kampf mit dem Iran ist nach Worten des israelischen Verteidigungsministers "noch lange nicht beendet"





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