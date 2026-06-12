Iranian Football Federation Accuses Gianni Infantino of Broken Promises Ahead of FIFA World Cup 2022

The Iranian Football Federation has accused FIFA President Gianni Infantino of breaking promises regarding visa access for their team members ahead of the FIFA World Cup 2022 in the United States. The issue stems from the refusal of 15 Iranian officials to obtain US visas, including team captain Mahdi Mohammad Nabi. The US State Department cited security concerns as the reason for denying visas to the Iranian team and journalists, while Somali referee Omar Abdulkadir Artan was also denied entry due to alleged ties to terrorist organizations.

Der iranische Fußballverband wirft Fifa-Präsident Gianni Infantino gebrochene Versprechen vor. Der Vorwurf: Infantino habe uneingeschränkten Zugang für alle Verbandsmitglieder zu den drei WM-Spielen des Iran in den USA zugesagt – doch 15 iranische Funktionäre bekamen kein US-Visum.

Darunter: WM-Teambetreuer Mahdi Mohammad Nabi.

"Wir hoffen, dass Herr Infantino tatsächlich seinen Worten Taten folgen lässt und die Versprechen einhält, die er dem iranischen Nationalteam gegeben hat", sagte Nabi am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Dabei hatte Infantino erst am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt Irans WM-Teilnahme noch als Beweis für den Erfolg der Fifa bei der Bewältigung komplexer politischer Fragen gefeiert.

Das US-Außenministerium begründete die Visa-Ablehnungen knallhart: Es werde "dem iranischen Team nicht erlauben, dieses System zu missbrauchen, um Terroristen unter falschen Vorwänden in die USA einzuschleusen". Die Folge: Die iranische Mannschaft musste ihr Trainingslager kurzfristig von Arizona in die USA nach Tijuana in Mexiko verlegen. Die Spieler bekamen ihre US-Visa erst zehn Tage vor ihrem ersten Spiel am kommenden Montag gegen Neuseeland im Raum Los Angeles.

Nabi, der auch bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar Teambetreuer war, kritisierte: Er habe noch nie "eine derart mangelnde Koordination" bei einer WM erlebt. Die Visa-Problematik störe die Vorbereitung der Spieler und benachteilige das Team gegenüber anderen Teilnehmern. Die Schwierigkeiten werfen Fragen zur Organisation der WM 2026 auf, der bislang größten Weltmeisterschaft. Die USA lehnten auch die Visa-Anträge von iranischen und afrikanischen Journalisten ab.

Zudem wurde diese Woche dem somalischen Fifa-Schiedsrichter Omar Abdulkadir Artan trotz gültigen Visums die Einreise wegen mutmaßlicher Verbindungen zu "Terrororganisationen" verweigert. Der Iran ist jedoch das einzige WM-Team, bei dem zahlreichen Funktionären die Einreise untersagt wurde. Diese Einreiseverbote erfolgen vor dem Hintergrund der teils eskalierenden Lage im Krieg der USA und Israels gegen den Iran





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