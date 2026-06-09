Iranian Football Federation Accuses USA of Not Delivering Ticket Quota for Iran's World Cup Games

The Iranian Football Federation (FFI) has accused the USA of not delivering the ticket quota that Iran is entitled to, which would prevent Iranian fans from attending their national team's World Cup games in the USA. The FFI also claims that the USA is preventing Iranian fans from buying tickets for the games, even though Iran is entitled to eight percent of the tickets for the games according to FIFA regulations. Despite this, the FFI claims that they cannot sell tickets to their fans, as it is difficult to issue visas for Iranian citizens and many fans cannot afford the trip to the USA. The Iranian team's World Cup quarters were originally supposed to be in Arizona, but due to travel restrictions, they were moved to Tijuana, Mexico. The team can only enter the USA on matchday and must leave after the game. The team's first game is against New Zealand on June 16th in Los Angeles (3pm), followed by a game against Belgium on June 21st in the same city (7pm), and their final group stage game against Egypt on June 27th in Seattle (5pm).

Der iranische Verband wirft den Mitgastgeber USA vor, das Ticket-Kontingent nicht zu liefern, was dazu führt, dass der iranische Verband möglicherweise keine Tickets für die Gruppenspiele gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten an die Fans verkaufen kann.

Dies würde die Anwesenheit der iranischen Fans bei den Gruppenspielen in den USA verhindern, obwohl dem Iran laut den Fifa-Regularien acht Prozent der Tickets für die Spiele zustehen würden. Der iranische Verband kann trotzdem keine Tickets für seine Fans anbieten, da es aufgrund des Militärkonflikts zwischen dem Iran und den USA schwierig ist, Visa für iranische Bürger auszustellen.

Darüber hinaus sei eine Reise in die USA für die meisten Fans kaum finanzierbar. Das WM-Quartier der iranischen Nationalmannschaft sollte ursprünglich im US-Bundesstaat Arizona sein, wurde jedoch aufgrund von Einreisebeschränkungen nach Tijuana in Mexiko verlegt. Die Mannschaft darf nur am Spieltag in die USA einreisen und muss auch nach dem Spiel die Staaten wieder verlassen. Die iranische Nationalmannschaft beginnt ihren Wettbewerb am 16.

Juni in Los Angeles, Kalifornien, gegen Neuseeland (3 Uhr). Das zweite Gruppenspiel gegen Belgien findet am 21. Juni ebenfalls in L.A. statt (21 Uhr). Das letzte Spiel der Vorrunde spielen die Iraner am 27. Juni gegen Ägypten in Seattle, im Bundesstaat Washington (5 Uhr)





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