Iranian President Protects Verhandlungs Team, Tensions Escalate in Iran and Lebanon

The Iranian President Massud Peseschkian defends the country's negotiating team against criticism from hardline groups and condemns the labeling of its members as traitors. Tensions escalate in Iran and Lebanon as protests and calls for the death of the two main negotiators erupt. The Iranian National Security Council announces a swift retaliation in response to Israel's attack on the pro-Iranian Hezbollah in Beirut. The Lebanese Hezbollah continues its attacks on Israel in the north, and Israel retaliates with airstrikes in the south. The US President Donald Trump condemns the Israeli attack and calls for restraint from all parties involved. The EU foreign ministers meet in Luxembourg to discuss sanctions against Israeli ministers. The Iranian President announces that the country will continue its dialogue with the US regarding the end of the Iran-Iraq conflict.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat das iranische Verhandlungsteam gegen die Kritik einiger Hardliner-Gruppen in Schutz genommen.

"Die Mitglieder als Vaterlandsverräter zu bezeichnen, ist schlicht unfair und gegen die nationalen Interessen des Landes", sagt der Präsident. Bei nächtlichen Versammlungen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten war es am Samstagabend zu heftigen Protesten und Parolen gegen die beiden Hauptakteure des iranischen Verhandlungsteams, Chefunterhändler Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araghtschi, gekommen.

"Ihr solltet euch schämen" und "Tod den Kompromissmachern" gehörten zu den zentralen Rufen der Kundgebungen. Nach einer iranischen Angriffsdrohung gegen Israel sind laut einem Bericht des iranischen Staatsfernsehens alle Flüge im Westen des Landes gestrichen worden. Alle von westiranischen Flughäfen startenden Flüge seien "bis auf weiteres" annulliert, berichtet das Staatsfernsehen am Abend. Zuvor hatte der iranische Nationale Sicherheitsrat erklärt, eine "Reaktion" auf den israelischen Angriff auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut stehe unmittelbar bevor.

Nach einem Angriff Israels auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz in südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut droht der iranische Sicherheitsrat mit einer raschen Reaktion: "Die Reaktion der Kämpfer des Islam steht unmittelbar bevor", erklärt der iranische oberste Nationale Sicherheitsrat im Onlinedienst X. "Der Libanon ist unser Leben, und eine Überschreitung der roten Linien der Islamischen Republik wird nicht toleriert werden", heißt es weiter. Die libanesische Hisbollah-Miliz setzt ihre Angriffe auf den Norden Israels auch nach israelischem Beschuss in Vororten von Beirut fort.

Ein aus dem Libanon abgefeuertes Geschoss sei in der Nähe der Grenzstadt Kiriat Schmona eingeschlagen, teilt die israelische Armee am Abend mit. Es sei zu weiteren Einschlägen "verdächtiger Flugkörper" auf israelischem Gebiet nahe der Grenze zum Libanon gekommen.

Außerdem seien mehrere Geschosse in der Nähe israelischer Soldaten im Südlibanon niedergegangen. Es gibt bislang keine Berichte zu Verletzten. Die israelischen Luftangriffe im Libanon verurteilt US-Präsident Donald Trump scharf.

"Das ist so schlimm – ich konnte es nicht fassen", zitiert das Portal Axios Trump. "Eine Stunde, bevor wir das Abkommen unterzeichnen sollten. " Über den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sagt er weiter: "Warum musste Bibi einen verdammten Angriff starten? Ich war so stinksauer.

Ich habe ihn das wissen lassen. Er hat absolut kein Urteilsvermögen.

"US-Präsident Donald Trump kündigt die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges "in wenigen Stunden" an. Ein israelischer Angriff auf Vororte der libanesischen Hauptstadt Beirut am Morgen habe die Unterzeichnung des Abkommens "um ein paar Stunden verzögert", sagt Trump dem Nachrichtenportal Axios. Die Unterzeichnung werde "in wenigen Stunden" erfolgen, versichert der US-Präsident. Die Außenministerinnen und Außenminister der EU kommen am Montag in Luxemburg für Beratungen zusammen.

Mit Blick auf den Nahost-Konflikt dürften erneut Sanktionen gegen die beiden rechtsextremistischen israelischen Minister Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir diskutiert werden. Der oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hält nach den Worten von Präsident Masud Peseschkian an den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Kriegs fest. Der Rat habe entschieden, "dass der Weg des Dialogs weiter verfolgt werden soll", sagt Peseschkian nach Angaben des Präsidialamts bei einem Treffen mit Medienvertretern.

Zuvor hatte der iranische Verhandlungsführer Mohammed Bagher Ghalibaf nach israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon eine Fortsetzung der Gespräche mit den USA in Zweifel gezogen





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