Iranian Revolutionary Guards Attack US Airbase in Jordan and US Targets in Iraq and Bahrain

The Iranian Revolutionary Guards have launched missile attacks on a US airbase in Jordan and US targets in Iraq and Bahrain, targeting US aircraft, military facilities, and a control center. Kuwait has closed its airspace due to Iranian attacks, and Bahrain has reported renewed sirens. The US military has stopped its attacks on Iranian targets, but remains vigilant and prepared. Iran has also attacked US ships near the Strait of Hormuz with missiles and drones, leading to clashes with US forces. Israel's conflict with Iran is ongoing, with the Israeli defense minister stating that the conflict is not yet over and that Israel is prepared to strike hard in Iran if necessary.

Die iranischen Revolutionsgarden greifen nach eigenen Angaben einen US-Luftwaffenstützpunkt in Jordanien mit zwölf ballistischen Raketen an. Ziele auf dem Stützpunkt Al-Asrak seien US-Flugzeuge, wichtige militärische Einrichtungen sowie das Kontrollzentrum, berichten staatliche iranische Medien und die Nachrichtenagentur Tasnim.

Wegen iranischer Angriffe schließt Kuwait vorübergehend seinen Luftraum. Flüge werden umgeleitet, teilt die kuwaitische Zivilluftfahrtbehörde mit. Die Armee des Landes wehrt nach eigenen Angaben feindliche Angriffe aus der Luft ab. In Bahrain heulen dem dortigen Innenministerium zufolge erneut Warnsirenen.

Das US-Militär hat seine erneuten Angriffe auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben eingestellt. Es seien militärische Aufklärungsanlagen, Kommunikationssysteme und Luftverteidigungsstellungen im ganzen Land attackiert worden. Auch nach Abschluss der Angriffe bleibe das US-Militär wachsam und kampfbereit. Iranische Streitkräfte greifen US-Schiffe nahe der Straße von Hormus mit Raketen und Drohnen an.

Die Nachrichtenagentur Mehr berichtet von Zusammenstößen auf See zwischen iranischen und US-Einheiten. Israels Kampf mit dem Iran ist nach Worten des israelischen Verteidigungsministers "noch lange nicht beendet"





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