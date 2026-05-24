Iranische Armee schiìtt israelische Drohne ab, Trump sichert Netanjahu, EU-Kommission begrüßt Fortschritte

Die iranische Armee hat eine israelische Spionage- und Überwachungsdrohne abgeschossen, die in der Provinz Hormozgan abgestürzt wurde. US-Präsident Donald Trump hat dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu zugesichert, in einem künftigen Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs auf ein Ende des iranischen Atomprogramms zu beharren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Fortschritte bei den Verhandlungen über ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran. Pakistan stellt eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Aussicht.

Die iranische Armee schießt in der Provinz Hormozgan eine israelische Spionage- und Überwachungsdrohne ab. Dies meldet die iranische Nachrichtenagentur Mehr. Die Trümmer der Drohne vom Typ Orbiter werden der Agentur zufolge in Zusammenarbeit mit der iranischen Marine entdeckt.

In den vergangenen 24 Stunden passieren nach Angaben der Marine der iranischen Revolutionsgarden 33 Schiffe die Straße von Hormus mit einer Genehmigung des Irans. US-Präsident Donald Trump sichert dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu nach israelischen Angaben zu, in einem künftigen Abkommen zum Ende des Iran-Kriegs auf ein Ende des iranischen Atomprogramms zu beharren. Der US-Präsident hat seine Diplomaten nach eigenen Angaben an, ein Abkommen mit dem Iran nicht zu überstürzen.

Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen, um es richtig zu machen. Es dürfe keine Fehler geben. Die Beziehungen zum Iran würden viel professioneller und produktiver. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßt die Fortschritte bei den Verhandlungen über ein mögliches Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran.

US-Außenminister Marco Rubio verkündet die Verkündung einer möglichen Vereinbarung im heutigen Tagesverlauf. US-Präsident Donald Trump zufolge haben Washington und Teheran eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen zur Öffnung der Meerenge bereits weitgehend ausgehandelt. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat Iran offenbar einer Absichtserklärung zugestimmt, die die Kämpfe beenden und die Straße von Hormus wieder öffnen soll.

Der stellvertretende Außenminister Kazem Gharibabadi erklärte am frühen Sonntagmorgen in einem Social-Media-Beitrag, der Iran strebe "Frieden mit Stärke an, betreibe Diplomatie mit Würde und verteidige entschlossen die territoriale Integrität". Pakistan stellt eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Aussicht





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