Iranische Bemühungen um Azmouns Comeback zur Weltmeisterschaft

Nachdem der frühere Bundesliga-Profi Sardar Azmoun aus dem iranischen WM-Kader gestrichen wurde und in iranischen Staatsmedien des Vaterlandsverrats bezichtigt wurde, gibt es nun offenbar Bemühungen um eine Rückkehr des Stürmers zur anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Abdolkarim Hosseinzadeh, einer der Vizepräsidenten des Landes, sprach sich für Azmouns Comeback aus und schrieb: „Die Heimat muss die Verbundenheit zwischen ihren Kindern bewahren.“

Kehrt Sardar Azmoun (31) doch noch in die iranische Nationalmannschaft zurück? Nachdem der frühere Bundesliga-Profi zuletzt aus dem Kader gestrichen worden war und in iranischen Staatsmedien des Vaterlandsverrats bezichtigt wurde, gibt es nun offenbar Bemühungen um eine Rückkehr des Stürmers zur anstehenden Weltmeisterschaft in den USA , Kanada und Mexiko.

Abdolkarim Hosseinzadeh, einer der Vizepräsidenten des Landes, sprach sich bei X für Azmouns Comeback aus und schrieb: „Die Heimat muss die Verbundenheit zwischen ihren Kindern bewahren.

“ Und weiter: „Man solle Azmouns Zeichen dieser Verbundenheit nicht übersehen und ihn, wenn möglich, wieder in die Nationalmannschaft zurückholen.





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