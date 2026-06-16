Iranische Fußballnationalmannschaft in großer Unruhe nach WM-Auftakt

Die iranische Fußballnationalmannschaft ist nach ihrem Auftakt bei der Weltmeisterschaft in großer Unruhe. Kapitän Mehdi Taremi kritisiert die Fifa scharf und beklagt die schwierigen Reisebedingungen seines Teams.

Die iranische Fußball nationalmannschaft ist nach ihrem Auftakt bei der Weltmeisterschaft in großer Unruhe. Kapitän Mehdi Taremi kritisiert die Fifa scharf und beklagt die schwierigen Reisebedingungen seines Teams.

Hintergrund ist der militärische Konflikt zwischen Iran und Gastgeber USA seit Februar dieses Jahres. Die iranische Mannschaft musste nach dem Spiel gegen Neuseeland noch am selben Abend wieder in die USA zurückkehren und ins Trainingslager in Mexiko zurückreisen. Taremi beschreibt die Situation als 'Desaster' und kritisiert die Fifa für die mangelnde Unterstützung. Der Nationaltrainer Amir Ghalenoei geht sogar noch weiter und spricht von 'großen Sorgen' und 'Hürden' durch die Fifa.

Er kann nicht verstehen, warum die Mannschaft vorzeitig zurückgeschickt wurde. Die Situation ist für die iranische Mannschaft alles andere als einfach, da die Rahmenbedingungen aufgrund des Krieges mit den USA alles andere als einfach sind. Die Fifa-Boss Gianni Infantino hat sich in der Kabine der Iraner gemeldet und eine Ansprache gehalten, aber die Wut der Iraner konnte er nicht lindern. Der Kapitän Taremi beschreibt Infantino als 'natürlich hilfsbereit', aber es geht auch um andere Dinge.

Die iranische Mannschaft wird sich nicht davon abhalten lassen, ihr Bestes zu geben, aber die Situation ist alles andere als einfach





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