Iranische Fußballnationalmannschaft ohne Visum für die USA

Die iranische Fußballnationalmannschaft hat noch immer kein Visum für die USA und muss daher in Mexiko trainieren. Der Botschafter des Iran, Abolfazl Pasandideh, kritisiert die Situation und die USA für ihre mangelnde Verantwortung als Gastgeber.

Zwei Wochen vor der WM 2026 in Nordamerika ist die Situation für die iranische Fußball nationalmannschaft weiter unklar. Die Spieler haben noch immer kein Visum für die USA , was von Botschafter Abolfazl Pasandideh bei einem Besuch der mexikanischen Grenzstadt Tijuana kritisiert wurde.

Pasandideh erklärte, dass das Land im Norden, offensichtlich die USA, seiner Verantwortung als Gastgeber der iranischen Mannschaft nicht nachgekommen sei. Die iranische Mannschaft hat ihr Base Camp in Tijuana aufgeschlagen und wird dort trainieren, bevor sie nach Los Angeles und Seattle zieht, um gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten zu spielen. Der Chef des iranischen Fußballverbandes, Mehdi Taj, hatte zuletzt die Hoffnung geäußert, dass den Spielern Mehrfachvisa gewährt werden





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