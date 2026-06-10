Iranische Militär sperrt die Straße von Hormus nach US-Angriffen, USA reagieren mit Seeblockade

Die iranische Militär hat die Straße von Hormus gesperrt, nachdem das US-Militär mit neuen Angriffen auf Ziele im Süden des Landes begonnen hat. Alle Schiffe, einschließlich Öltankern und Frachtschiffe, werden die Passage durch die für den weltweiten Handel wichtige Meerenge untersagt. Zwei Schiffe wurden bereits beschossen. Das US-Militär hat die Aktion nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump angeordnet. Der Iran hatte zuvor die Schiffsverkehr in der Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen gebracht und drohte mit Angriffen auf Schiffe. Die USA verhängten ihre Seeblockade gegen den Iran, um das Land von Öleinnahmen abzuziehen. Die Straße von Hormus ist als Exportroute für Dünger, Öl und Flüssiggas für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung. Für die Islamische Republik ist der Ölexport das wichtigste wirtschaftliche Standbein.

Die iranische Militär hat die Straße von Hormus gesperrt, nachdem das US-Militär mit neuen Angriffe n auf Ziele im Süden des Landes begonnen hat. Alle Schiffe, einschließlich Öltankern und Frachtschiffe, werden die Passage durch die für den weltweiten Handel wichtige Meerenge untersagt.

Zwei Schiffe wurden bereits beschossen. Das US-Militär hat die Aktion nach eigenen Angaben auf Befehl von US-Präsident Donald Trump angeordnet. Der Iran hatte zuvor die Schiffsverkehr in der Straße von Hormus weitgehend zum Erliegen gebracht und drohte mit Angriffen auf Schiffe. Die USA verhängten ihre Seeblockade gegen den Iran, um das Land von Öleinnahmen abzuziehen.

Die Straße von Hormus ist als Exportroute für Dünger, Öl und Flüssiggas für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung. Für die Islamische Republik ist der Ölexport das wichtigste wirtschaftliche Standbein





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