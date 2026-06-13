Iranische Regierung schließt Friedensabkommen mit USA aus

Im Iran haben dutzende Menschen gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA demonstriert. Die iranische Regierung schließt Staatsmedien zufolge die Unterzeichnung eines möglichen Friedensabkommens mit den USA an diesem Wochenende aus. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sieht die Möglichkeit einer ersten Übereinkunft über ein Rahmenabkommen mit den USA in den kommenden Tagen.

Im Iran haben dutzende Menschen gegen eine Friedensvereinbarung mit den USA demonstriert. Sie riefen vor einem Büro des Außenministeriums in der Stadt Maschhad Parolen gegen Außenminister Abbas Araghtschi, der zuvor in einem Fernsehinterview über ein mögliches Abkommen gesprochen hatte.

Auf einem Video, das die iranische Nachrichtenagentur Fars verbreitet, waren Frauen in schwarzen Umhängen zu sehen, die Tod dem ehrlosen Araghtschi skandierten. Israels ehemaliger Generalkonsul in Los Angeles, Yaki Dayan, bewertet das Drängen von US-Präsident Donald Trump auf ein Abkommen mit dem Iran als einen Richtungswechsel in Washington, der in Israel Besorgnis ausgelöst habe. In einem Interview mit dem israelischen Radiosender 103FM sagt Dayan, Trump sei in eine neue Phase eingetreten. Trump hat eine neue Phase eingeleitet.

Er konzentriert sich nun auf den Weltfrieden, den Frieden mit dem Iran und die Erweiterung der Abraham-Abkommen, erklärt Dayan laut der Jerusalem Post. Er wird durch Zeichen und Wunder zeigen wollen, dass er ein Präsident des Friedens ist. Zu den Einzelheiten des sich abzeichnenden Abkommens mit Teheran sagt Dayan, das Bild sei nicht ermutigend. Der britische Premierminister Keir Starmer betont in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump, dass jedes Abkommen mit dem Iran einen dauerhaften und nachhaltigen Frieden gewährleisten solle.

Starmers Büro teilt mit, der Premier habe bekräftigt, dass Großbritannien bereit sei, die Umsetzung jedes Friedensabkommens zu unterstützen und mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um dessen Erfolg zu gewährleisten. In der Erklärung heißt es weiter, beide Staatschefs seien sich einig, dass die Freiheit der Schifffahrt wiederhergestellt werden müsse. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bezeichnet das sich abzeichnende Abkommen mit dem Iran als sehr gut.

Die USA werden sich an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen, sobald die Vereinbarung besiegelt ist, erklärt er. US-Präsident Donald Trump will beim G7-Gipfel nach US-Angaben über das weitere Vorgehen rund um ein Rahmenabkommen im Iran-Krieg sprechen - dabei könnte es auch um eine Beteiligung bei der Minenräumung in der Straße von Hormus gehen. Ein hochrangiger US-Regierungsbeamter sagt vorab, G7-Länder hätten erklärt, es gebe einiges, was sie tun könnten, sobald ein Rahmenabkommen steht.

Er spricht die Minenräumung in der für den Ölhandel wichtigen Meerenge an. Die USA hätten in dem Bereich Möglichkeiten, aber auch einige der G7-Länder verfügten über erhebliche Kapazitäten, die sie freiwillig zur Verfügung stellen wollten, ergänzt er. Der iranische Außenamtssprecher Esmaeil Baghaei sieht die Möglichkeit einer ersten Übereinkunft über ein Rahmenabkommen mit den USA in den kommenden Tagen.

Wir waren noch nie so nah an einer Einigung, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Absichtserklärung in den kommenden Tagen finalisiert wird, sagt Baghai laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna. Der Iran will für zunächst nicht näher beschriebene Dienstleistungen in der Straße von Hormus künftig Gebühren erheben. Schritte zur Gewährleistung eines sicheren Schiffsverkehrs in der Meerenge dienten der nationalen Sicherheit und dem weltweiten Gemeinwohl, erklärt das Außenministerium der Nachrichtenagentur Fars zufolge.

Zudem fordert das Ministerium ein Ende der ausländischen Militärpräsenz in der Region und bezeichnet die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder als festen Bestandteil eines geplanten Abkommens mit den USA. Der Iran hat einem Bericht zufolge in den letzten Wochen seine Bemühungen verstärkt, sein unterirdisches Uran-Lager in der Nähe des Industriegebietes Isfahan abzuriegeln. Wie CNN berichtet, wurden einige Tunnel zum Einsturz gebracht und Eingänge mit Sprengminen versehen.

Grund dafür sei die Angst Teherans vor einem Einsatz von US-Spezialkräften, um das Uran mit Gewalt zu beschlagnahmen. Aus dem zentralen Vermittlerland Pakistan um ein Abkommen zwischen dem Iran und der USA kommen optimistische Töne: Noch nie war der Frieden so nah, heißt es. Von den Kriegsparteien kommen jedoch widersprüchliche Aussagen, zentrale Punkte eines Abkommens scheinen noch umstritten. Die iranische Regierung schließt Staatsmedien zufolge die Unterzeichnung eines möglichen Friedensabkommens mit den USA an diesem Wochenende aus.

Wir müssen abwarten, bis das genaue Datum der Unterzeichnung feststeht, sagt der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, der iranischen staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Das werde nicht morgen, am Sonntag, sondern eher in den kommenden Tagen der Fall sein. Zuvor hat der pakistanische Regierungschef Shehbaz Sharif, dessen Regierung zwischen Teheran und Washington vermittelt, im Onlinedienst X erklärt, eine Einigung werde voraussichtlich in den nächsten 24 Stunden erwartet.

Vor der Küste des Oman ist ein Tanker am Backbordbug von einem Geschoss unbekannter Herkunft getroffen worden





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