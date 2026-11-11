Frankreich verzeichnet massive Schäden an Kühlanlagen und identifiziert die Revolutionsgarde als Hauptakteur. Die Ermittlungen deuten auf die Cybereinheit Shahid Kaveh hin und fürchten weitere Angriffe.

Frankreich steht im Fokus einer massiven Sabotage von Kühlanlagen, die zu Millionenverlusten in Lebensmittelhäusern führte. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot bestätigte am Montag, dass die Revolutionsgarde für die Angriffe verantwortlich sei. Die Temperatur in beschädigten Anlagen stieg bis zu 50 °C an, was sofortiges Verdorbnis von Fleisch und Eis zur Folge hatte.

Mechanik der Cyberattacke und ihre Auswirkungen

Die Sabotage geschah durch gezielte Veränderungen der industriellen Steuerungsanlagen, welche die Kühltemperatur unternahm. Diese Vorgehensweise ist charakteristisch für iranische Cyberangriffe, sagt die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau. Durch die Manipulation von Farsi-Sprachbefehlen und IP-Adressen, die eindeutig auf Geräte in der Islamischen Republik zurückzuführen sind, konnte die Attacke unbemerkt durchgeführt werden.

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Die französischen Behörden beschuldigen die Cybereinheit Shahid Kaveh. Für den Anführer Mohammed Kaveh und zwei Stellvertreter wurden internationale Haftbefehle beantragt. Mohammed Kaveh, ein ehemaliger Revolutionsgarde-Kommandeur, wurde 1986 bei 25 Jahren im Krieg zwischen Iran und Irak getötet, was den Namen der Einheit erklärt.

Stakeholder und ihre Positionen

Matthias Schulze, Cybersicherheitsexperte bei den Berliner Security Research Labs, beschreibt Shahid Kaveh als "politisch-ideologisch motivierten Bedrohungsakteur". Er betont, dass die Gruppe zwar nicht die gleiche technische Kompetenz wie staatliche AGY hat, aber dennoch gezielt schlecht gesicherte Ziele angreift. In Schulzes Augen liegt der Schwerpunkt der Revolutionsgarde auf westlichen Industrien, die ausspioniert werden, und zugleich auf dem politischen Statement gegen den Westen.

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Shahid Kaveh wolle zwar politisch Schlagzeichen setzen, dennoch sei das Vorgehen nicht so systematisch wie bei staatlichen Kommandozentralen. Der Experte glaubt, dass die Gruppe vor allem dank einfacher Technik in der Lage sei, kleinere Schwachstellen auszunutzen, wie die Kühlanlagen in Frankreich.

Auswirkung für Frankreich und weitere Schritte

Die Explosion der Kühltemperaturen hat Millionen Euro an Verlusten verursacht. Der Lebensmittelmarkt muss jetzt die Lager und Transportkette neu organisieren und zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen implementieren. Die französischen Behörden kündigten an, die Cyberabwehr zu verstärken und eng mit europäischen Partnern zusammenzuarbeiten.

Für den nächsten Schritt planen die Ermittler, die IP-Adressen der Attacke anhand weiterer Länder zu verfolgen und mögliche Spannungen im Nahen Osten, insbesonders mit Saudi-Arabien und Israel, zu beobachten. Die internationale Haftbefehle gegen Mohammed Kaveh und seine Komplizen sollen die Verantwortlichen abschreckend wirken lassen, während die französische Regierung weiterhin die Infrastruktur simultan schützt und den Schaden begrenzt.