Iranische Sängerin zu Peitschenstrafe und Berufsverbot verurteilt

Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi muss für einen Auftritt ohne Kopftuch 74 Peitschenhiebe erdulden. Zudem verhängte ein Gericht ein zweijähriges Ausreise- und Berufsverbot. Menschenrechtler sehen in dem Urteil einen weiteren Beleg für die Unterdrückung von Künstlern und Frauen durch das iranische Regime.

Die iranische Sängerin Parastoo Ahmadi (29) ist für einen Auftritt ohne Kopftuch zu einer harten Strafe verurteilt worden. Ein Strafgericht in der Provinz Qom verhängte nach einem Bericht des Guardian gegen Ahmadi und acht Mitglieder eines Produktionsteams 74 Peitschenhiebe, ein zweijähriges Ausreiseverbot und ein zweijähriges Berufsverbot.

Die Anklagepunkte: Produktion und Veröffentlichung vulgärer und unmoralischer Inhalte im Internet sowie Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit. Das Urteil wurde von staatlichen iranischen Medien bislang nicht veröffentlicht, vermutlich um Proteste zu vermeiden. Auslöser war ein Livestream-Konzert im Dezember 2024, in dem Ahmadi das patriotische Lied "Az Khoone Javanane Vatan" ("Aus dem Blut der Jugend des Vaterlandes") sang - ohne Hijab. Das Video erreichte millionenfache Klicks auf YouTube.

Bereits kurz nach der Veröffentlichung nahmen die Behörden Ahmadi und mehrere beteiligte Musiker fest. Zwar wurden sie zunächst wieder freigelassen, dennoch wurde ein formelles Strafverfahren eingeleitet. Die Verurteilung ist ein weiteres Beispiel für die harte Unterdrückung von Künstlern und insbesondere von Frauen durch das iranische Regime. Menschenrechtler und Anwälte kritisieren das Urteil scharf.

Der Menschenrechtsanwalt Moein Khazaeli weist darauf hin, dass das Singen und Musizieren durch Frauen nach iranischem Strafrecht nicht strafbar sei. Darüber hinaus bezeichnet er Auspeitschungen nicht als legitime Strafe, sondern als Folter. Die systematische Kontrolle über das Auftreten von Frauen im öffentlichen Raum bleibt ein zentrales Instrument der islamischen Republik. Frauen werden regelmäßig auf der Straße von der Moralpolizei angehalten, um das korrekte Anlegen des Kopftuchs zu überprüfen oder zum Abwischen von Make-up zu zwingen.

Der tödliche Vorfall mit Jina Mahsa Amini (†22) im Jahr 2022 hatte landesweite Proteste ausgelöst. Sie war wegen eines zu lockeren Kopftuchs von der Moralpolizei so schwer misshandelt worden, dass sie ins Koma fiel und starb. Der Fall Amini enthüllte die brutale Realität der Sittenpolizei und火 das anhaltende Engagement vieler Iraner für persönliche Freiheiten und Frauenrechte.

Die Verurteilung Ahmadis reiht sich ein in eine Serie von Repressionen gegen Journalisten, Künstler und Aktivisten, die das autoritäre Regime als Bedrohung für seine Ideologie ansieht. Internationale Menschenrechtsorganisationen verurteilen repeatedly die Anwendung von Peitschenstrafen und Berufsverboten als Verletzungen der UN-Menschenrechtskonvention. Die iranische Regierung rechtfertigt solche Maßnahmen mit der Verteidigung religiöser und kultureller Werte, während Kritiker von einer gezielten Einschüchterungskampagne sprechen.

Die Lage für Kreative im Iran bleibt prekär: Jede Form öffentlicher Äußerung kann willkürlich kriminalisiert werden, insbesondere wenn sie von den vorgeschriebenen Kleiderregeln abweicht. Ahmadis Fall zeigt erneut, wie die vom Staat propagierten patriotischen Inhalte nur dann geduldet werden, wenn sie sich strikt an die vorgegebenen Normen halten. Der eingesetzte Patriotismus wird so zum Instrument der Kontrolle, während wahre künstlerische Freiheit keinen Raum findet





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