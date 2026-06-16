Iranische Schiffe trotzen US-Blockade: Land vor innenpolitischen Herausforderungen

Trotz US-Seeblockade nehmen iranische Tanker und Frachter Kurs auf den Iran. Das Rahmenabkommen mit den USA wird international kritisch gesehen. Innenpolitisch steht das Land vor massiven Problemen.

Ungeachtet einer Seeblockade durch die USA nehmen einem Medienbericht zufolge drei iranische Tanker und zwei Frachtschiffe Kurs auf den Iran. Die Schiffe mit lebenswichtigen Gütern an Bord seien vom Indischen Ozean aus auf dem Weg zu Häfen im Süden des Landes, berichtet das iranische Staatsfernsehen.

Das US-Militär hatte am Montag in einem Sicherheitshinweis mitgeteilt, dass eine Blockade der iranischen Häfen noch bis Freitag in Kraft bleibe. Die internationale Gemeinschaft sieht die Bilanz von US-Präsident Donald Trump nüchtern: Sein größter Erfolg beim Rahmenabkommen für die Waffenruhe sei die erwartete Wiederöffnung der Straße von Hormus für den weltweiten Schiffsverkehr, was langfristig die Preise für Energie und andere Güter senken werde. Freilich stelle dies lediglich eine Rückkehr zum Status quo der Vorkriegszeit dar, kommentiert das Budapester Portal.

Ähnlich äußert sich eine spanische Zeitung: Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges sei eine Erleichterung für die internationale Gemeinschaft, die von seinen geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen schwer getroffen ist. Es biete jedoch keine Garantie für Stabilität in der Region. Der niederländische Kommentator stellt fest: Fast vier Monate Krieg gegen den Iran hätten nichts gebracht.

Die Straße von Hormus werde hoffentlich wieder geöffnet, aber sie sei nur deshalb gesperrt gewesen, weil die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen hätten. Genau wie das Friedensabkommen in Gaza sei auch das Abkommen mit dem Iran kein Abkommen, sondern die Verlängerung eines Waffenstillstands, wobei die Klärung der wichtigsten Fragen auf später verschoben worden sei.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass das Abkommen mit dem Iran in eine zweite Phase gehe, betonte jedoch, die USA würden kein Geld im Iran investieren. Wir haben unsere Vereinbarung mit dem Iran getroffen, und sie sollte erfolgreich sein, erklärte Trump am Rande des G7-Gipfels in Frankreich. Die zweite Phase werde seiner Ansicht nach einfacher werden. Zugleich betont der US-Präsident, der Iran werde niemals über eine Atombombe verfügen.

Trump kritisierte auch die israelischen Angriffe auf die libanesische Hauptstadt Beirut und erklärte, er habe Israel deutlich gemacht, dass ihm das nicht gefallen habe. Israel müsse im Hinblick auf den Libanon verantwortungsvoller agieren. Wenn Israel seine Aufgaben nicht erledigen könne, ohne alle anderen zu töten, solle Syrien sich um die Hisbollah-Miliz kümmern, so Trump weiter. Dem Iran bescheinigte er inzwischen eine rationale Führung.

Im Iran werden offenbar zwei Personen hingerichtet, die als bewaffnete Anführer der Unruhen von Anfang 2026 bezeichnet wurden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Mizan. Die beiden Männer wurden wegen eines Krieges gegen Gott, wegen Korruption, Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum sowie wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit verurteilt. Nach dem geplanten Ende der militärischen Konfrontation mit den USA steht die Führung des Iran Experten zufolge vor einer schweren innenpolitischen Zerreißprobe.

Mit dem Ende des Krieges beginnen die eigentlichen Probleme für das klerikale Establishment des Iran, sagt Hamidreza Azizi von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Ein hochrangiger Vertreter des Iran bezeichnet das Abkommen zur Beendigung des Krieges als zweischneidiges Schwert, da die Erwartungen der kriegsmüden Bevölkerung extrem hoch seien. Sollte die Führung die Lebensbedingungen nicht rasch verbessern, drohten neue Massenproteste.

Die wirtschaftliche Lage des Landes ist verheerend: Der Iran leidet unter einer extrem hohen Inflation, einer verfallenden Währung und massiver Arbeitslosigkeit. Zudem hat der Krieg schwere Schäden an der Infrastruktur und in der Industrie hinterlassen, deren Wiederaufbau enorme Summen verschlingen wird. Aus innenpolitischer Sicht hat der Iran nur ein enges Zeitfenster, um die Lage im Land unter Kontrolle zu bringen, so der iranische Ökonom und Politikanalyst Saeed Laylaz.

Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagt Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran. Ein Ende des Krieges schließe ein Ende der israelischen Besetzung von Gebieten im Libanon mit ein, so Araghtschi





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