Die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen weiter zu. Die israelische Armee bereitet sich auf einen möglichen stärkeren Raketenbeschuss der Hisbollah auf den Norden des Landes vor. Die Hisbollah feuerte in der Nacht etwa zehn bis 15 Raketen in vier Wellen auf den Norden Israels ab. Die israelische Luftabwehr fing neun Raketen ab. Ein Projektil schlug im Stadtzentrum ein und verursachte Sachschäden. Es gab keine Verletzten. Im Gegenzug rief die israelische Armee die Bewohner von zehn Dörfern in Libanon zur Evakuierung auf. Arabische Fernsehsender berichteten außerdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der libanesischen Stadt Nabatija und deren Umgebung.

Die iranische Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Die Führung in Teheran hofft auf eine Freigabe von blockierten Geldern, um Fortschritte in den Verhandlungen mit den USA zu erzielen.

Die Spannungen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz nehmen jedoch weiter zu. Die israelische Armee bereitet sich auf einen möglichen stärkeren Raketenbeschuss der Hisbollah auf den Norden des Landes vor. Die Hisbollah feuerte in der Nacht etwa zehn bis 15 Raketen in vier Wellen auf den Norden Israels ab. Die israelische Luftabwehr fing neun Raketen ab.

Ein Projektil schlug im Stadtzentrum ein und verursachte Sachschäden. Es gab keine Verletzten. Im Gegenzug rief die israelische Armee die Bewohner von zehn Dörfern in Libanon zur Evakuierung auf. Arabische Fernsehsender berichteten außerdem von israelischen Luftangriffen auf Ziele in der libanesischen Stadt Nabatija und deren Umgebung.

Dabei sollen nach Angaben des libanesischen Fernsehsenders LBC mindestens drei Menschen getötet worden sein. Eine offizielle Bestätigung gab es bislang nicht. Zwischen Israel und der Hisbollah gilt seit April eigentlich eine Waffenruhe, deren Bestimmungen von beiden Parteien fortlaufend verletzt werden. Die USA hatten die Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah vermittelt.

Die vom Iran unterstützte Miliz lehnt Verhandlungen mit Israel ab. Israels Ministerpräsident hatte zuletzt erklärt, die Armee werde mit aller Härte gegen die Hisbollah vorgehen und ihre Angriffe ausweiten. Iran hat in den Verhandlungen mit den USA über ein Rahmenabkommen zur Verlängerung der Waffenruhe auf die Freigabe eingefrorener Auslandsvermögen gepocht. Iranischen Medien zufolge verlangt Teheran, dass unmittelbar nach einer vorläufigen Einigung zwölf Milliarden Dollar freigegeben werden.

Ohne diese Zahlung werde Iran nicht in die nächste Verhandlungsphase eintreten, berichtet die Nachrichtenagentur Fars. Insgesamt fordert Iran die Freigabe von mindestens 24 Milliarden Dollar. Für Teheran hat das Geld angesichts der schweren Wirtschaftskrise große Bedeutung. Die Inflation belastet besonders die Mittelschicht, viele Menschen können sich laut einem Bericht der Zeitung US-Präsident Donald Trump erklärt dagegen, derzeit werde weder über Sanktionslockerungen noch über Geld für Iran gesprochen.

Die USA haben klargestellt, dass Absprachen mit Iran über eine sichere Passage durch die Straße von Hormus verboten sind. Das gelte auch dann, wenn keine Zahlung geleistet werde, teilt das US-Finanzministerium mit. US-Personen dürften keine Dienstleistungen der iranischen Regierung annehmen, auch keine Garantien für eine sichere Durchfahrt. Nach Angaben des Ministeriums hat Iran eine neue Behörde namens "Persian Gulf Strait Authority" geschaffen, um Gebühren von Schiffen in der Straße von Hormus einzutreiben.

Die US-Sanktionsbehörde OFAC stuft Kontakte zu der Behörde als sanktionsrelevant ein. US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben ein Schiff im Golf von Oman beschossen. Entgegen der US-Seeblockade habe sich das Schiff einem iranischen Hafen genähert und sei den Anweisungen trotz etlicher Warnungen nicht nachgekommen, teilte das zuständige Regionalkommando (Centcom) auf der Plattform X mit. Ein Flugzeug der US-Streitkräfte habe das Schiff danach mit einer Rakete beschossen und manövrierunfähig gemacht.

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag. Das Schiff fuhr laut Centcom unter gambischer Flagge. Nähere Angaben zum Schiff oder zu möglichen Verletzten machte die US-Seite nicht. Mit der US-Blockade will die US-Regierung den wirtschaftlichen Druck auf Teheran erhöhen.

Die Blockade richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Wichtige Einnahmen aus dem Ölexport sollen so abgeschnitten werden. Die Sicherheitssituation in der Straße von Hormus bleibt kritisch. Das stellte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) in einer Mitteilung klar





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