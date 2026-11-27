Bei einem Drohnenangriff des Iran auf Kuwait kamen zwei italienische Rheinmetall-Mitarbeiter ums Leben. Kuwait verlangt Aufklärung, der Iran dementiert jegliche Schuld an dem tödlichen Vorfall.

Zwei italienische Staatsbürger sind bei einem Luftangriff auf den Golfstaat Kuwait ums Leben gekommen. Die Opfer waren Techniker des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, wie der italienische Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom bestätigte. Kuwait machte den Iran für den Angriff auf eine lebenswichtige Einrichtung verantwortlich und forderte sofortige Aufklärung.

Der Vorfall markiert eine deutliche Eskalation der Gewalt in der Region, da es sich um die ersten offiziellen europäischen Todesopfer in dem seit Ende Februar andauernden Konflikt zwischen dem Iran und westlichen Interessensvertretern handelt. Zuvor war im März bereits ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden, was die internationale Dimension der Konflikte unterstreicht.

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Iran bestreitet Verantwortung für den Angriff

Irans Außenminister Abbas Araghtschi wies auf der Plattform X jede Verantwortung für den Vorfall kategorisch zurück. Er charakterisierte den Anschlag als verdächtig und beschrieb ihn als ein vorgefertigtes Rezept für einen umfassenden Krieg. Dennoch betonte er die Bereitschaft Teherans zur Zusammenarbeit mit Kuwait und Italien, um die wahren Ursachen des Vorfalls aufzuklären.

Irans Streitkräfte verstärkten diese Dementi. Der Armeesprecher Abolfasl Schekartschi wies die Anschuldigungen entschieden zurück und spekulierte öffentlich, es könnte sich um einen sogenannten Einsatz unter falscher Flagge gehandelt haben. Dieser Vorwurf zielt darauf ab, die Quelle der Aggression zu verwischen und die direkte Verantwortung von Teheran abzulehnen.

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Detaillierte Abläufe und Beteiligte am Angriff

Das kuwaitische Verteidigungsministerium meldete, dass die Armee des Landes mehrere feindliche Drohnen im eigenen Luftraum geortet und abgewehrt habe. Trotz dieser Abwehrmaßnahmen konnten die Flugkörper Teile ihrer Zerstörungskraft auf eine wichtige Einrichtung übertragen. Der Angriff führte zu erheblichem Sachschaden und gefährdete die dort arbeitenden Internationalen.

Neben den beiden toten Italienern wurden bei dem Vorfall weitere Personen verletzt. Ein kuwaitischer Staatsbürger und ein pakistanischer Staatsangehöriger erlitten Verletzungen durch herabfallende Splitter und wurden umgehend zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Ministerium betonte den strategischen Charakter des angegriffenen Standorts, machte aber zunächst keine detaillierten Angaben zur genauen Art der Anlage.

Deutscher Rüstungskonzern betroffen

Die identifizierten Opfer waren Beschäftigte von Rheinmetall, einem führenden deutschen Hersteller von Rüstungsgütern. Ein mit der Angelegenheit vertrauter Insider bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass es sich bei den Toten um Techniker handelte. Der Konzern selbst äußerte sich zunächst nicht öffentlich zur Situation seiner Mitarbeiter.

Dieser Angriff trifft Rheinmetall in einer Phase intensiver geschäftlicher Aktivitäten im Golfraum. Im Juli des Vorjahres hatte der Rüstungskonzern einen Großauftrag aus Kuwait bekannt gegeben. Im Rahmen dieses Vertrags rüstet Rheinmetall die Marine Kuwaits mit fortschrittlichen Systemen aus, die Schiffe vor feindlichen Angriffen schützen sollen. Die aktuelle Gewalt zeigt die Risiken dieser militärischen Kooperation in einer hochspannten geopolitischen Lage.

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Parallelangriffe auf saudische Infrastruktur

Parallel zu den Ereignissen in Kuwait berichtete das saudische Energieministerium von einem weiteren Zwischenfall. Bei einem Angriff auf eine Ölraffinerie in der Region Dschasan kam ein nepalesischer Arbeiter ums Leben. Mehrere Personen unterschiedlicher Nationalität wurden bei dem Anschlag verletzt.

Laut den Angaben des Ministeriums traf ein feindliches Geschoss die Anlage und löste ein Feuer aus. Obwohl die Flammen inzwischen unter Kontrolle seien, wurde der Betrieb der Raffinerie vorübergehend teilweise eingestellt. Diese Angriffe verdeutlichen, dass kritische Infrastrukturen in der gesamten Region weiterhin direkte Ziele feindlicher Akteure bleiben.

Regionale und politische Folgen

Die Eskalation wirft schwere Fragen nach der Stabilität des Nahen Ostens auf. Kuwait verlangt von der internationalen Gemeinschaft, die Tather genau zu untersuchen, um eine weitere Zuspitzung des Konflikts zu verhindern. Die Tatsache, dass ein deutscher Rüstungskonzern betroffen ist, könnte diplomatische Spannungen zwischen Europa und dem Iran verschärfen.

Während in den USA angesichts der politischen Unruhen im Nahen Osten die Frustration über Israel wächst, hat der israelische Verteidigungsminister Israel Katz mit einer neuen großangelegten Offensive gedroht. Er kündigte an, die Armee würde für die Entwaffnung sorgen, sollte die Hamas ihre Waffen nicht abgeben, und forderte den Einsatz von Ressourcen, um Millionen zur Flucht aufzufordern. Diese Rhetorik zeigt, wie komplex und verflochten die aktuellen Krisenherde im Nahen Osten sind.