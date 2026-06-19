Iranischer Fußballverband legt Beschwerde bei der FIFA ein

Der iranische Fußballverband hat angekündigt, eine Beschwerde bei der FIFA einzureichen, da eine Einreise in die USA für das iranische Nationalteam zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien abgelehnt wurde. Der Verband argumentiert, dass die Einschränkungen nicht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mannschaften vereinbar sind und sich negativ auf die Vorbereitung der Mannschaften auswirken könnten.

Der iranische Fußballverband hat angekündigt, eine Beschwerde bei der FIFA einzureichen, da eine Einreise in die USA für das iranische Nationalteam zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Belgien abgelehnt wurde.

Das 'Team Melli' darf erst am Samstag zum Spielort nach Los Angeles aufbrechen, was den Verband veranlasst hat, offiziell Beschwerde einzulegen. Der Verband argumentiert, dass die Einschränkungen nicht mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mannschaften vereinbar sind und sich negativ auf die Vorbereitung der Mannschaften auswirken könnten.

Der iranische Verband hat auch seine Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, dass das iranische Team kurzfristig sein Quartier wechseln musste und dass 15 Personen aus dem Staff kein Visum für die USA erhalten haben





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Iranischer Fußballverband FIFA WM Einreisebeschränkungen Gleichbehandlung

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