Iranischer Fußballverband reicht Beschwerde bei FIFA ein wegen Visumproblemen bei WM-Spielen in den USA

Der iranische Fußballverband hat angekündigt, offiziell bei der FIFA Beschwerde gegen die Reisebeschränkungen der USA während der Weltmeisterschaft einzureichen, nachdem erneut ein Visum für die Reise zum Spiel gegen Belgien abgelehnt wurde. Die Mannschaft kann erst einen Tag vor dem Spiel anreisen, was gegen den eigenen Zeitplan und die Gleichbehandlung aller Teams verstößt.

Der iranische Fußballverband plant eine offizielle Beschwerde bei der FIFA wegen der von den USA auferlegten Reiserestriktionen während der Fußball-Weltmeisterschaft. Diese Entscheidung folgt auf die erneute Ablehnung eines Visum antrags für die Reise zum zweiten Gruppenspiel gegen Belgien.

Gemäß dem vom Trainerstab erstellten Zeitplan hätte die Mannschaft "zwei Tage vor jedem Spiel in der jeweiligen Gastgeberstadt eintreffen und am Tag nach dem Spiel zum Basislager zurückkehren" müssen, um eine optimale technische und körperliche Vorbereitung sicherzustellen. Besonders kritisch wird die frühe Anstoßzeit des Spiels um 12.00 Uhr Ortszeit in Los Angeles gesehen, da ausreichend Zeit für die Akklimatisierung der Spieler erforderlich ist.

Der Verband argumentiert, dass solche diskriminierenden Maßnahmen den Grundsatz der Gleichbehandlung aller teilnehmenden Mannschaften verletzen und die sportliche Vorbereitung erheblich beeinträchtigen. Die "Team Melli" musste ihr Quartier kurzfristig ändern und trainiert derzeit im mexikanischen Tijuana, da 15 Mitglieder des Betreuerteams kein Visum für die USA erhalten haben. Nach dem ersten Gruppenspiel gegen Neuseeland, das 2:2 endete, musste die Mannschaft zudem den Spielort Los Angeles noch am selben Tag wieder verlassen, was für erhebliche Unzufriedenheit im iranischen Lager sorgte.

Der Verband wird daherformal über die entsprechenden FIFA-Gremien protestieren und eine offizielle Beschwerde einreichen, um auf die unfaire Behandlung hinzuweisen und faire Bedingungen für alle Teams zu fordern. Es wird erwartet, dass dieser Fall die Diskussion über die Behandlung von Nationalmannschaften bei internationalen Turnieren neu entfachen und möglicherweise zu einer Überprüfung der Visumspolitik der gastgebenden Länder führen wird





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