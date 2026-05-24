Iranischer Fußballverband verlegt Trainingslager nach Mexiko

Der iranische Fußballverband hat die Genehmigung erhalten, den Standort seines Trainingslagers für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA zu verlagern. Das Team Melli wird in Tijuana, nahe dem Pazifik, sein Trainingslager aufschlagen.

Der iranische Fußballverband hat die Genehmigung erhalten, den Standort seines Trainingslager s für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA zu verlagern. Der Verbandspräsident Mehdi Taj erklärte in einem Video auf seinem Telegram-Account, dass das Team Melli aufgrund von Visaproblemen von den USA nach Mexiko wechseln wird.

Das Team wird in Tijuana, nahe dem Pazifik, sein Trainingslager aufschlagen. Ursprünglich sollte das Team in Tucson im US-Bundesstaat Arizona Quartier beziehen. Der Iran befindet sich seit Ende Februar im Krieg mit den USA und die Teilnahme der Fußball-Nationalmannschaft des Landes in den Vereinigten Staaten war zu einem Diskussionsthema geworden. Das Team Melli befindet sich derzeit in einem Trainingslager in Antalya in der Südtürkei und wird in den USA in Gruppe G gelost.

Es startet am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland ins Turnier und trifft erneut in Los Angeles auf Belgien und bestreitet das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten in Seattle. Der Verbandspräsident erklärte, dass Tijuana näher an den Spielorten Irans liegt als das Trainingslager in Arizona und die Flugzeit zu den Spielen in Los Angeles deutlich kürzer ist als nach Tucson





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