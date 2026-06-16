Mehdi Taremi Kapitän der iranischen Nationalmannschaft beklagt nach einem Spiel die desaströsen Umstände rund um die WM-Teilnahme. Die Mannschaft sei nicht vollständig ausgestattet und erhalte nicht die notwendige Unterstützung weder vom eigenen Verband noch von der FIFA.

Die Umstände unter denen die iranische Nationalmannschaft bei der FIFA -Fußball-Weltmeisterschaft antreten muss sind äußerst schwierig und haben zu erheblicher Unzufriedenheit innerhalb des Teams geführt. Mannschaftskapitän Mehdi Taremi hat nach dem Spiel öffentlich seinen Unmut geäußert und die organisatorischen Probleme scharf kritisiert.

Ursprünglich war für Dienstagvormittag ein Regenerationstraining angesetzt gewesen wonach die Mannschaft eigentlich nach Tijuana aufbrechen sollte. Stattdessen wurden die伊朗er jedoch zur sofortigen Abreise aufgefordert eine Maßnahme die Taremi als nicht vereinbar mit den Bedürfnissen des Fußballs und der Mannschaft bezeichnete.





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