Iranischer Präsident ordnet Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs an

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat die Wiederherstellung des internationalen Internetzugangs angeordnet. Die USA und der Iran erörtern einen Plan, wonach die Straße von Hormus 30 Tage nach einem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe wieder geöffnet werden soll.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian hat die Wiederherstellung des internationalen Internetzugang s angeordnet. Das Kommunikationsministerium bestätigte dies. Nach Angaben der Beobachtungsorganisation NetBlocks sind die meisten Iraner seit 87 Tagen vom Internet abgeschnitten.

Lediglich einige Bürger könnten die staatlichen Sperren mit teuren VPN-Diensten umgehen. Die USA und der Iran erörtern einen Plan, wonach die Straße von Hormus 30 Tage nach einem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe wieder geöffnet werden soll. Innerhalb dieses Zeitraums wolle der Iran die Seeminen in der Meerenge räumen.

Zudem solle die Anfang April zwischen den beiden Staaten vereinbarte Waffenruhe um 60 Tage verlängert werden. Zwei rechtsextreme israelische Minister haben eine Ausweitung des israelischen Militäreinsatzes im Libanon gefordert. Der oberste iranische Führer Modschtaba Chamenei ist nach Angaben des iranischen Gesundheitsministeriums am ersten Tag der Angriffe Israels und der USA auf den Iran Ende Februar nur "oberflächlich" verletzt worden. Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung zwischen den USA und dem Iran ist wieder gewachsen.

Gleichwohl dämpfen beide Seiten am Montag die Aussicht auf ein schnelles Ende in dem seit drei Monaten andauernden Krieg. Der Ölpreis gibt deutlich nach. US-Präsident Donald Trump hat ein Iran-Abkommen auf seiner Plattform Truth Social mit der Anerkennung Israels durch arabische und muslimische Staaten verknüpft. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu beklagt offenbar, dass Israel nur noch wenig Einfluss auf Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg hat.

Der iranische Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Aragtschi halten sich zu Gesprächen mit dem katarischen Ministerpräsidenten in Doha auf





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