Der iranische Rial rückt der 3-Millionen-Marke pro Dollar. Steigende Inflation, neue US-Sanktionen und Blockaden verschärfen die wirtschaftliche Lage. Details zur Marktentwicklung.

Die iranische Landeswährung, der Rial, durchlebt derzeit eine historische Talfahrt und nähert sich bedrohlich der psychologischen Schwelle von 3 Millionen Einheiten pro einem US-Dollar. Diese dramatische Abwertung ist das direkte Ergebnis einer massiven Verschärfung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die durch steigende Inflation, verschärfte US-Sanktionen und eine weiter ausgedehnte Blockade von Handelsrouten verursacht wird. Am vergangenen Samstag notierte der Dollar auf dem freien Markt bei rund 2,992 Millionen Rial, was einem deutlichen Anstieg vom Vortag entspricht. Die Zahlen belegen, dass die Währungskrise keine vorübergehende Schwankung, sondern ein struktureller Verfall ist, der die gesamte Gesellschaft trifft.

Wechselkurse und Inflation erreichen Rekordniveaus

Offizielle und private Marktbeobachter bestätigen die rasant fallende Kursentwicklung des Rials. Laut der Wechselkurs-Tracking-Website bon-bast.com wurde der Dollar am Samstag zu einem Kurs von circa 2,992 Millionen Rial gehandelt, nachdem er am Freitag noch bei 2,938 Millionen Rial lag. Parallel dazu meldete die Quelle alanchand.com einen noch höheren Wert von 2,999 Millionen Rial pro Dollar, was einer prozentualen Steigerung von 1,83 Prozent in kurzer Zeit entspricht. Die psychologische Marke von 3 Millionen ist damit in greifbare Nähe gerückt.

Also read Wie der Unternehmer Kaan Çağman seinen falsch ausgesprochenen Namen zur Marke machte

Diese Währungsdevaluation wird von einer extremen Teuerungsrate begleitet, die die Kaufkraft der Bevölkerung massiv reduziert. Das Statistikzentrum des Iran veröffentlichte Zahlen, die zeigen, dass die Verbraucherpreise im Oktober um 88,7 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Die durchschnittliche Jahresinflation beschleunigte sich damit auf einen Wert von 76,8 Prozent. Besonders stark betroffen von diesen Preissprüngen sind grundlegende Lebensmittelpreise, was zu einer erhöhten Unsicherheit und sozialen Belastung für die Mehrheit der Iraner führt. Bereits im Juli lag die jährliche Inflationsrate bei 66 Prozent, was einen beschleunigten Trend zur Preisexplosion verdeutlicht.

US-Sanktionen und maritime Blockaden

Ein wesentlicher Treiber der aktuellen Krise sind die verstärkten außenpolitischen Maßnahmen der Vereinigten Staaten. Ab Mitte Juli setzten die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen wieder in Kraft, was den internationalen Handel und die Einfuhr kritischer Güter erschwert. Anfang des aktuellen Monats kündigten US-amerikanische Behörden zudem die Einrichtung der "Task Force Iron Gate" an. Diese spezielle Einheit hat den Auftrag, den Transport von Waffen und sanktionierten Materialien über Irans Landgrenzen und das Kaspische Meer gezielt einzuschränken und zu überwachen.

Advertisement

Die rhetorische Antwort aus Washington ist eindeutig und verschärft die Stimmung auf den Finanzmärkten. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte Anfang dieser Woche nach Verhängung neuer Sanktionen scharf, dass die Wirtschaft Irans "am Ertrinken" sei und die iranische Führung in Panik gerate. Diese Aussagen unterstreichen die strategische Ausrichtung der USA, die Wirtschaft Irans durch maximalen Druck zu isolieren. Die Kombination aus physischen Blockaden und diplomatischem Druck sorgt dafür, dass keine kurzfristige Entlastung absehbar ist und die Marktteilnehmer mit weiter fallenden Wechselkursen rechnen.

Positionen der iranischen Führung

Trotz der düsteren Datenlage versucht die iranische Regierung, beruhigend aufzutreten. Abdolnaser Hemmati, der Zentralbankchef des Iran, erklärte am Samstag öffentlich, das Land verfüge über ausreichend Devisenreserven, um die Versorgung mit grundlegenden Gütern und Medikamenten in den kommenden Monaten sicherzustellen. Er versuchte, die Angst vor einem kompletten Zusammenbruch des Versorgungsnetzes zu nehmen und betonte die Handlungsfähigkeit der Notenbank.

Gleichzeitig räumte Hemmati ein, dass der Devisenmarkt nicht ausschließlich von wirtschaftlichen Fundamentaldaten gesteuert wird, sondern auch stark von psychologischen Faktoren beeinflusst wird. Er sagte im iranischen Staatsfernsehen: "Der Devisenmarkt wird von vielen Faktoren beeinflusst, etwa von der Wirtschaft, Erwartungen und der Politik … Wir versuchen, den Markt so weit wie möglich zu stabilisieren". Diese Eingeständnisse zeigen, dass die staatlichen Stellen sich der Komplexität der Krise bewusst sind, aber nur begrenzte Instrumente zur Stabilisierung sehen. Die Politik wirkt hier als weiterer unsicherer Faktor, der die Marktvertrauen weiter untergräbt.

Auswirkungen auf die Bevölkerung

Die direkten Folgen der Währungsdevaluation spüren vor allem die Privatpersonen in Iran. Viele Iraner, die nach sicheren Anlagen für ihre Ersparnisse suchen, flüchten in alternative Währungen wie den US-Dollar, andere Fremdwährungen oder in Gold. Dieser Massenvorstoß in harte Währungen verstärkt den Abwärtsdruck auf den Rial zusätzlich, da die Nachfrage nach Dollar steigt, während das Angebot an lokaler Währung überproportional zunimmt. Ein ähnliches Szenario war bereits im August zu beobachten, als der Rial einen Rekordtiefstand erreichte und die Marke von 2 Millionen Rial pro US-Dollar überschritt.

Advertisement

Die Kombination aus historisch hohen Inflationssätzen, der Angst vor weiteren Sanktionen und der Unsicherheit über die Zukunft des Finanzsystems führt dazu, dass Vertrauen in die Landeswährung vollständig verloren gegangen ist. Solange die Blockaden bestehen und keine diplomatische Entlastung eintritt, ist mit weiteren Kursverlusten zu rechnen. Die aktuelle Situation bei fast 3 Millionen Rial pro Dollar markiert einen neuen kritischen Tiefstand in der jüngeren Geschichte der iranischen Wirtschaft und stellt eine enorme Herausforderung für die soziale Stabilität des Landes dar.