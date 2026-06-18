Iranisches Raketenprogramm soll nicht Gegenstand der US-iranischen Verhandlungen sein

Die Regierung in Teheran bestreitet, dass das iranische Raketenprogramm Gegenstand der geplanten US-iranischen Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung sein wird. Das israelische Militär operiert in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon, trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht.

Das iranische Raketenprogramm soll nach Aussage der Regierung in Teheran nicht Gegenstand der geplanten US-iranischen Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung sein. Der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei sagt im Staatsfernsehen, dass die iranischen Raketen zum Abfeuern da sind, nicht für Verhandlungen.

Die iranischen Verteidigungskapazitäten würden nicht in irgendeiner Weise, in irgendeinem Prozess oder mit irgendeiner Seite diskutiert werden. In dem Rahmenabkommen, das von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian unterzeichnet wurde, wird das iranische Raketenprogramm nicht erwähnt. Explizit genannt wird hingegen das iranische Atomprogramm. Dieses gehört zu den geplanten Themen einer dauerhaften Friedenslösung, über die Washington und Teheran in einer vorgesehenen 60-tägigen Zeitspanne verhandeln wollen.

Das israelische Militär operiert eigenen Angaben zufolge in einer rund zehn Kilometer tiefen Sicherheitszone im Südlibanon. Dies geschieht trotz der Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran, die eine sofortige Einstellung der Militäreinsätze im Libanon vorsieht. Der Einsatz sei durch operative Erfordernisse begründet, teilt die Armee mit. Die Truppen seien weiterhin in ihrem zugewiesenen Einsatzgebiet stationiert.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wird nach Angaben ihres Generaldirektors Rafael Grossi an den Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran mitwirken. Nun müsse unter anderem geklärt werden, welche iranischen Anlagen von den Inspektoren der Behörde überprüft werden sollen, sagt Grossi in Genf. Nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens stünden technische Gespräche über die konkrete Umsetzung an.

Zu möglichen Inspektionen während der laufenden Verhandlungsphase äußert sich Grossi nicht und verweist auf die bevorstehenden Gespräche mit Vertretern der USA und des Iran. US-Präsident Donald Trump weist kritische Medienberichte über das Rahmenabkommen mit dem Iran scharf zurück. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnet er Kritiker, die ihm ein zu nachgiebiges Vorgehen gegenüber Teheran vorwerfen, als neidisch, unehrlich oder dumm. Zugleich verwies er auf steigende Börsenkurse und sinkende Ölpreise nach der Unterzeichnung.

In US-Medien war zuvor von zu weitgehenden Zugeständnissen Washingtons an den Iran die Rede gewesen, unter anderem mit Blick auf das Atomprogramm. Wie bedeutend das neue USA-Iran-Abkommen ist, muss sich noch zeigen, sagt Sicherheitsexperte Frank Umbach. Vieles ist noch unklar und die iranische Führung werde sich Schlupflöcher offenhalten. Die Gelder für den Wiederaufbau des Iran würden auf eine militärische Aufrüstung des Landes hinauslaufen.

China lobt das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs. Die Unterzeichnung des Memorandums der ersten Phase sei von positiver Bedeutung für die Entspannung der Lage und die Festigung der Waffenruhe, erklärt ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. China hoffe, dass alle beteiligten Parteien den Geist der Vereinbarung wahrten und ihre Zusagen einhielten. Probleme ließen sich nicht mit Waffengewalt lösen.

Zugleich rief Peking beide Seiten auf, die Verhandlungen der zweiten Phase mit einer rationalen und pragmatischen Haltung anzugehen. China werde weiterhin eine aktive und konstruktive Rolle spielen. Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des Libanon ist ein Mann getötet worden. Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtet, eine feindliche Drohne habe in der Region Kfar Tebnit ein Auto attackiert.

Ein Mensch sei dabei getötet worden und ein weiterer schwer verletzt. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zur Beendigung des Iran-Kriegs durch die Präsidenten der USA und des Iran, das auch ein Ende der Angriffe im Libanon vorsieht. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßt das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs, rechnet jedoch nicht mit einer raschen Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus.

Zunächst müssten Sicherheitsrisiken wie mögliche Minengefahren beseitigt und die Sicherheit von Schiffen und Besatzungen gewährleistet werden, erklärte der Verband. Zudem sei eine sofortige Wiederaufnahme des regulären Betriebs nicht realistisch, da zahlreiche Handelsschiffe weiterhin in der Region festlägen. Nach Angaben des VDR befinden sich derzeit rund 45 Schiffe deutscher Unternehmen im Persischen Golf. Wenige Stunden nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Beendigung des Iran-Kriegs verhandelt Israel laut Insidern mit den USA über einen Verbleib israelischer Truppen im Südlibanon.

Nach Angaben von zwei israelischen Regierungsvertretern will Jerusalem seine Soldaten südlich des Litani-Flusses stationiert lassen und halte an dieser Position fest





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