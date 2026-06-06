Irans Fußballteam bei Copa América: Viele Funktionäre erhalten kein US-Visum

Die iranische Nationalmannschaft steht bei der Copa Amerika vor großen logistischen und diplomatischen Hürden. Zahlreiche Verbandsoffizielle, darunter der Präsident, wurden die Einreise in die USA verweigert. Das Team wird dennoch antreten, hat aber mit erheblichen organisatorischen Einschränkungen zu kämpfen.

Die bevorstehende Teilnahme der iranischen Fußball nationalmannschaft an der Copa América 2024 in den USA , Mexiko und Kanada ist von erheblichen diplomatischen und logistischen Herausforderungen geprägt.

Bereits die Anreise des Teams gestaltet sich komplex, da mehrere hochrangige iranische Funktionäre keine Einreisevisa für die Vereinigten Staaten erhalten haben. Betroffen sind unter anderem der Präsident des iranischen Fußballverbands, Mehdi Tadsch, der Teammanager sowie Vertreter des Außenministeriums, der Sicherheitsabteilung und der Pressestelle. Insgesamt wurden zwölf Visaanträge abgelehnt. Die Betroffenen werden dennoch vorerst mit der Mannschaft nach Tijuana in Mexiko reisen und von dort aus einen erneuten Visumantrag stellen, während für Mexiko alle Verantwortlichen bereits Probleme visas erhalten haben.

Diese Entwicklung steht im Kontext der angespannten politischen Beziehungen zwischen dem Iran und den USA, die seit Ende Februar in einen offenen militärischen Konflikt mündeten. Aus Sicherheitsgründen und um mögliche Komplikationen zu vermeiden, hatte der iranische Verband sein ursprünglich in Amerika geplantes Trainingslager nach Mexico verlegt. Sportlich bleibt die Mannschaft von Cheftrainer Amir Ghalenoei fokussiert auf ihre Gruppenspiele: Das Auftaktmatch gegen Neuseeland findet am 16. Juni in Los Angeles statt, gefolgt von der Begegnung mit Belgien am 21.

Juni, ebenfalls in Los Angeles. Das letzte Vorrundenspiel bestreitet Iran am 27. Juni in Seattle gegen Ägypten. Die Frage, inwieweit die fehlenden Funktionäre die Vorbereitung und Betreuung des Teams beeinträchtigen werden, bleibt offen und stellt eine zusätzliche Belastung für die iranische Auswahl dar, die sportlich eine gute Figur machen möchte.

Trotz der unklaren Rahmenbedingungen zeigt sich die iranische Mannschaft entschlossen, sich auf das Sportliche zu konzentrieren. Die Verlegung des Trainingscamps nach Mexiko hat zumindest eine stabile Basis für die Vorbereitung geschaffen, auch wenn die endgültige Reise in die USA für einige Offizielle unsicher bleibt. Die Ablehnung der Visa wird international als weitere Eskalationsstufe im diplomatischen Konflikt zwischen Washington und Teheran gewertet.

Experten weisen darauf hin, dass solche Maßnahmen längst nicht mehr nur politische Statements sind, sondern zunehmend auch den Sport als Austragungsort für internationale Spannungen nutzen. Für die Spieler bedeutet dies, dass sie ohne gewohnte administrative und organisatorische Unterstützung vor Ort agieren müssen, was zusätzliche mentale Belastung verursachen kann. Gleichzeitig könnte die situationelle Geschlossenheit des Teams aber auch als motivierender Faktor wirken. Die Gruppenphase verspricht für den Iran anspruchsvolle Aufgaben.

Gegen Neuseeland, eine physisch starke und taktisch disziplinierte Mannschaft, wird es im ersten Spiel darauf ankommen, die eigenen Stärken in der Ballbesitzdominanz und technischen Versiertheit zur Geltung zu bringen. Das Duell mit Belgien, einem der Favoriten des Turniers, wird eine deutliche Wendepunktfrage. Die Belgier verfügen über eine ausgeglichene Mischung aus erfahrenen Stars und jungen Talenten und stellen eine der stärksten europäischen Mannschaften.

Gegen Ägypten, das mit seiner robusten Abwehr und schnellen Kontern bekannt ist, muss Iran schließlich die nötige Effizienz im Abschluss zeigen, um das Achtelfinale zu erreichen. Ob die umständlichen Reise- und Betreuungsbedingungen die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, wird sich zeigen. Die Mannschaft hat in der Vergangenheit bereits unter ähnlichem außenpolitischen Druck gespielt und teilweise sogar davon profitiert, indem sie eine besondere Geschlossenheit entwickelte.

Now bleibt abzuwarten, wie die Spieler mit der ungewöhnlichen Situation umgehen und ob sie das sportliche Potenzial voll entfalten können





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