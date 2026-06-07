Irans Fußballteam muss täglich in die USA ein- und ausreisen, da den Spielern die Visa-Erteilung verweigert wurde. Die iranische Botschaft kritisierte die Behandlung des Teams als 'willkürlich und diskriminierend'.

Irans Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, teilte am Samstag mit, dass das iranische Fußball team morgens in die USA einreisen und am selben Tag wieder ausreisen muss.

Alle drei Vorrundenspiele Irans finden in den USA statt, das Quartier befindet sich nahe der Grenze in Tijuana/Mexiko. Zuvor hatten die iranischen Spieler ihre Visa für die USA erhalten. Das iranische Staatsfernsehen meldete am Samstag, dass 15 Personen der Delegation die Visa-Erteilung verweigert wurde. Es gibt keine genaueren Informationen zu den negativ beschiedenen Fällen sowie der Identität der betroffenen Delegationsmitglieder.

Die iranische Botschaft in Teheran kritisierte scharf und monierte eine 'willkürliche und diskriminierende Behandlung des iranischen Teams'. Diese sei 'auf die höchste Stufe gehoben' worden, hieß es in einem Statement. US-Botschafter Tom Barrack lobte die US-Botschaft in Ankara überschwänglich für ihr Vorgehen in der Causa. Iran soll im knapp 230 km von Tijuana entfernten Los Angeles seine Partien gegen Neuseeland (15.

Juni) und Belgien (21. Juni) bestreiten. Das dritte Gruppenspiel findet im über 2000 km entfernten Seattle gegen Ägypten (27. Juni) statt.

Die Mannschaft ist von Teheran aufgebrochen, um von dort aus weiter zum Quartier in Mexiko zu reisen. Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Tucson/Arizona geplant, dieses wurde dann aber verlegt. Die beiden Länder befinden sich im Kriegszustand, seit die USA und Israel Ende Februar begannen, den Iran zu bombardieren





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