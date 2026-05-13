Irans militärische Potenz bleibt unklar, während Trump und US-Regierung weiterhin von einem militärischen Siegsprung schwingen.

Die US-Regierung betont immer wieder, dass der Iran militärisch weitgehend geschlagen sei, während US-Medienberichten zufolge der Iran nach wie vor über erhebliche militärische Mittel verfügt. Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über den Großteil seiner Bestände an mobilen Abschussrampen und Raketen, und scheint sogar wieder Zugang zum Großteil seiner unterirdischen Raketenlager zu haben.

Die US- Regierung betont immer wieder, dass der Iran militärisch weitgehend geschlagen sei. US-Medienberichten zufolge verfügt Teheran jedoch nach wie vor über erhebliche militärische Mittel. Der Iran verfügt US-Medienberichten zufolge immer noch über den Großteil seiner Bestände an mobilen Abschussrampen und Rakete n.

Die 'New York Times' berichtet über Erkenntnisse von US-Geheimdiensten, wonach der Iran noch etwa 70 Prozent seiner mobilen Abschussrampen sowie rund 70 Prozent des Raketenarsenals habe, das er vor dem Krieg hatte. Die Zeitung beruft sich dabei auf Personen, die mit den Geheimdiensterkenntnissen von Anfang dieses Monats vertraut sind. Demnach habe der Iran auch wieder Zugang zum Großteil seiner unterirdischen Raketenlager. Die 'Washington Post' hatte bereits vergangene Woche über eine US-Geheimdienstanalyse berichtet und ähnliche Zahlen genannt.

Der Iran verfüge noch über etwa 75 Prozent seiner Vorkriegsbestände an mobilen Abschussrampen sowie etwa 70 Prozent seiner Raketen, zitierte die Zeitung einen US-Beamten. Der iranische Krieg ist in einer brüchigen Waffenruhe, und Verhandlungen um ein Kriegsende sind ins Stocken geraten. Trump kritisierte recent auf seiner Plattform Truth Social die mediale Berichterstattung über den Iran-Krieg. US-Senator Mark Kelly sagte jüngst, die Munitions- und Raketenvorräte des US-Militärs seien stark aufgezehrt.

Als Mitglied des Streitkräfte-Ausschusses hatte das Pentagon dem Demokraten über bestimmte Munitionsarten informiert – nach Kellys Aussage gehörten dazu etwa Angaben zu Raketen der Typen Tomahawk, ATACMS, SM-3 oder jene für die Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot. Skeptiker sorgen sich jedoch weniger um aktuelle Einsätze, sondern mehr um die Frage, ob die Munitionsvorräte des US-Militärs auch für einen weiteren möglichen Großkonflikt, etwa um Taiwan, reichen würden





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