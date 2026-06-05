Der Premier-League-Klub nomeierte den spanischen Manager Andoni Iraola als neuen Coach, was die Saison mit neuen Wegen verspricht. Trotz Lob von Jamie Carragher bleiben Unsicherheiten hinsichtlich der Umsetzung der Spielphilosophie.

Der Erstes Premier-League-Klubs kündigte am Donnerstag die Ernennung des spanischen Trainers Andoni Iraola als neuen Cheftrainer an. Iraola, geboren im Jahr 1980, übernahm die Offensive mit dem Ziel, die Klubtradition mit hochintensivem Fußball zu leben, wie der ehemalige englische Nationalspieler und Liverpool-Ikone Jamie Carragher sein Engagement lobte.

Trotzdem äußerte Carragher kurz nach der Bekanntgabe verhalten Zweifelsmomente, weil er aus seiner Sicht mehr Fragen als Antworten über den Transfer liefert. Carragher, der seit 2013 für Liverpool und bis 2023 für Bournemouth aktiv war, wagte den Hinweis, dass Iraolas Erfolgsbilanz bei Bournemouth - 48 Siege in 127 Spieldates und zweimalige Nominierung zum Manager des Monats - zwar beeindruckend, aber nicht zwangsläufig der Erfolgsfaktor für die Anfänge in einer stark konkurrenzbetonten Premier-League sei.

Er stellte die Frage, wie die Intensität der Trainingsphilosophie bei einem Klub umgesetzt wird, der drei Tage pro Woche spielt, im Gegensatz zu den sieben Tagen freistündigen Wochen bei Bournemouth. Der Ex-Talent der Liverpool-Familie zusammen mit seiner Lizenz zum Manager von Liverpool im Inhalt, erzählte eine Frage zum Oberthue: Ob er - auf Dreibettspielrunden - die Meisterschaft gewinnen kann, und zeigt hiscrigkeit erneut welche er als Trainer in die Club-Kultur denken muss.





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