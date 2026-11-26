Vor ihrem ausverkauften Konzert in der Lanxess-Arena nutzte Westlife-Sänger Shane Filan die Zeit für einen Besuch auf dem Kölner Weihnachtsmarkt.

Shane Filan, Kian Egan und Nicky Byrne sind mit Westlife auf Jubiläumstour. Auch in Köln machte die Bopygroup Station. Die irische Boygroup Westlife ist auf Jubiläumstour.

Dabei machte die aktuell zum Trio geschrumpfte Formation auch in Köln Station. Vor dem Konzert genoss ein Star der Band noch einen Stadtbummel. Der Boygroup-Wirbel hat erst vor wenigen Wochen für zehn ausverkaufte Konzerte der Backstreet Boys in Düsseldorf gesorgt. Das irische Pendant der US-Truppe ist die Band Westlife.

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Die wurde im Sommer 1998 gegründet und entwickelte sich mit ihren gefälligen Popsongs im Heimatland und in Großbritannien zu einer echten Größe. Ihre Jubiläumstour zum 25-jährigen Bestehen startete die Band in Dublin mit 13 ausverkauften Shows. In der 3Arena hat Westlife insgesamt bereits 82 Konzerte in der Karriere gespielt – ein historischer Rekord. Nach dem Auftakt in der Heimat steht die Formation seit Wochen fast täglich auf einer Bühne.