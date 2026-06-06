Irina Scherbakowa: Putin war von Anfang an ein Karrierist

Die russische Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa erzählt in einem Podcast von ihren Erfahrungen mit Wladimir Putin. Sie sah von Anfang an, dass er nicht der moderne Reformer war, den viele im Westen glaubten.

Europa glaubte lange an Wladimir Putin . Viele Politik er und Beobachter im Westen sahen in ihm zu Beginn seiner Amtszeit einen modernen Reformer, der Russland nach den chaotischen Neunzigerjahren stabilisieren würde.

Die russische Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa, Mitgründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, gehörte nicht dazu. Sie erkannte schon bei Putins Antritt als Präsident von Signalen, die im Westen aber kaum jemand sehen wollte. Die alte sowjetische Hymne wurde schnell wieder eingeführt, aber die Partei in den Versen wurde durch Gott ersetzt. Dieses Symbol erschien ihr ganz schlimm.

Sie erkannte darin den Versuch, an die Traditionen der Sowjetunion anzuknüpfen und alte Machtmuster wiederzubeleben. Auch Putins Herkunft und Karriere als KGB-Agent waren für sie schlechte Vorzeichen. Sie verweist auf Putins Unterschied zu seinen Vorgängern Michail Gorbatschow und Boris Jelzin. Ihre Vorfahren standen als Bauern im Visier der sowjetischen Macht, litten unter Repressionen.

Dagegen gehörten Putins Eltern zu der Schicht von Menschen, die diese Macht bedienten. Sie erkannte in Putin einen Karrieristen, der bereitwillig dem sowjetischen Unterdrückungsapparat beigetreten war, um voranzukommen. In der Propaganda wurde Ex-Spion Putin jedoch als eine Art russischer James Bond dargestellt, um bei den Russen den Glauben zu wecken, er verfüge über ungeahnte Fähigkeiten, Weltereignisse zu beeinflussen. Spätestens mit dem zweiten Tschetschenienkrieg bestätigten sich für Scherbakowa die Befürchtungen.

Im Kriegsverlauf wurde deutlich, dass die Macht in Putins Händen sowie in seinem Umfeld konsolidiert werden sollte. Terroranschläge und die wachsende Unsicherheit seien genutzt worden, um politische Verschärfungen durchzusetzen. Sie wurden dann ausgenutzt, um die Wahlen der Gouverneure in den Regionen abzuschaffen. Früh fiel der Moskauerin auch auf, wie schnell Menschen aus Putins Umfeld aufstiegen.

Ehemalige Kollegen, Sportkameraden oder Personen aus seiner Dresden-Zeit wurden plötzlich zu Milliardären. Da war klar, so Scherbakowa, dass Putin nicht die Oligarchen bekämpfte, um Russland gerechter zu machen - sondern nur, um sie zu entmachten und seine eigenen Leute zu bereichern. Doch viele Russen trugen Putins Kurs mit, viele europäische Staats- und Regierungschefs machten Deals mit ihm.

Bis der russische Herrscher den größten Krieg in Europa seit 1945 begann und daranging, sein Land endgültig zur Diktatur umzuformen. 2022, im Jahr des russischen Überfalls auf die Ukraine, verließ Scherbakowa ihre Heimat und ging ins Exil nach Berlin





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