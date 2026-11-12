Iris Berbens Karriere: Filmpreise, Familienleben und aktuelle TV-Termine

Ein Rückblick auf Iris Berbens preisgekrönte Schauspielerkarriere seit 1950, ihre Familie mit Sohn Oliver Berben und aktuelle Ausstrahlungstermine ihrer Filme im deutschen Fernsehen.

Die deutsche Schauspielerin Iris Berben, die am 12. August 1950 geboren wurde, blickt auf eine der längsten und erfolgreichsten Karrieren der deutschen Filmgeschichte zurück. Mit ihrem im Februar dieses Jahres erschienenen Film Ein fast perfekter Antrag im Kino und der Premiere ihres neuen TV-Films Die dritte Hochzeit in Hamburg bleibt die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin auch nach mehr als fünf Jahrzehnten im Berufsleben weiterhin hochaktiv. Insgesamt umfasst ihr Schaffenswerk ein gigantisches Repertoire an Filmen und Serien, die zahllose Preise gewonnen haben und Fans unzählige Stunden mit ihren Darbietungen füllen.

Frühe Jahre und Durchbruch in der Filmindustrie

Die Kindheit von Iris Berben war geprägt von einem bewegten Leben an verschiedenen Schulen und Internaten, bevor ihre professionelle Laufbahn ihren Anfang nahm. Mit siebzehn Jahren fand sie an der Hamburger Kunsthochschule erstmals Kontakt zu Filmprojekten, was den Grundstein für ihre professionelle Entwicklung legte. Im Jahr 1965 übernahm sie ihre erste signifikante Rolle in dem Film Noch und Nöcher, gefolgt von Auftritten in Der Mann mit dem Glasauge im Jahr 1969, wo sie den Schauspieler Fritz Wepper kennenlernte. Weitere wichtige Stationen in den frühen Jahren waren die Produktion Detektive im selben Jahr und eine Rolle in einem Italo-Western unter der Regie von Sergio Corbucci im Jahr 1970.

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Familiäres Umfeld und langjährige Partnerschaften

Neben ihrer beruflichen Erfolge prägten auch private Bindungen das Leben der Schauspielerin nachhaltig. Mit dem Musiker Abi Ofarim war sie in einer Beziehung verbunden, aus der 1971 ihr Sohn Oliver Berben hervorging. Der spätere bekannte Produzent Oliver Berben, der selbst mehrfach preisgekrönt wurde und oft mit seiner Mutter zusammenarbeitet, blieb ein Einzelkind. Von 1974 bis 2006 war Iris Berben zudem mit dem israelischen Geschäftsmann Gabriel Lewy zusammen, bevor sie 2007 ihren Lebensgefährten Heiko Kiesow bei den Dreharbeiten zu Afrika, Mon amour kennenlernte. Die Halbgeschwister Gil und Tal Ofarim, die Söhne aus der Beziehung mit Abi Ofarim, sind heute erfolgreiche Persönlichkeiten, die den medialen Umgang gut meistern.

Erfolge in Serien und Zusammenarbeit mit Söhnen

Ein zentraler Bestandteil von Iris Berbens televisionischer Präsenz ist ihre Rolle als Kriminalkommissarin in der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs, in der sie zwischen 1986 und 1990 in insgesamt 39 Episoden zu sehen war. Die Produktion dieser Serie stand unter der Ägide ihres Sohnes Oliver Berben, der auch als Produzent fungierte. Die Regie übernahm in vielen Folgen Carlo Rola, mit dem die Schauspielerin mehrfach erfolgreich zusammenarbeitete. Die Serie zählte zu den zahlreichen TV-Produktionen, in denen Iris Berben in den 1980er- und 1990er-Jahren mitwirkte und dabei auch internationale Gaststars wie Christoph Waltz in ihren Reihen begrüßte.

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Aktuelle Kino-Erfolge und neue Filmrollen

Im aktuellen Kinojahr präsentierte sich Iris Berben in der deutschen Komödie von Marc Rothemund Ein fast perfekter Antrag, die ihr im Februar den Einzug in die Kinos sicherte. In diesem Film spielt sie Alice, die alte Jugendliebe des von Heiner Lauterbach verkörperten mürrischen Witwers, dem sie einst erfolglos einen Heiratsantrag machte. Das Wiedersehen mit Alice bewegt die Figur zu tiefgreifenden Veränderungen und neuen Herausforderungen im Leben. Die Handlung zeigt, wie Iris Berben als Lichtblick in der düsteren Jahreszeit agiert und ihre Rolle als starke, charaktervolle Frau erneut eindrucksvoll interpretiert.

TV-Ausstrahlungen und Termine für das Jahresende

Für Fans, die die Filme nicht im Kino verpassen konnten, bietet das Fernsehen mehrere Möglichkeiten, das Werk von Iris Berben zu erleben. Am 29. November ist ab 16:00 Uhr der Film Der Froschkönig auf 3sat zu sehen, in dem sie die Königin verkörpert. Auch Die Prinzessin auf der Erbse wird am 6. Dezember ab 14:15 Uhr im rbb gesendet. Ein weiterer Termin ist der SWR-Film Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster am Freitag, den 20. November ab 12:55 Uhr, wo sie eine kompromisslose Künstlerin spielt. Die genaue Ausstrahlung des TV-Films Die dritte Hochzeit auf dem ZDF ist bisher noch nicht bekannt.