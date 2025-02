Iris Klein erobert erneut die New York Fashion Week

Die 57-jährige Reality-TV-Persönlichkeit und Mutter von Daniela Katzenberger lief zum dritten Mal für die deutsche Designerin Pia Bolte auf dem Catwalk. Trotz ihrer Erfahrung war Iris Klein nervös, fand aber Sicherheit in der engen Zusammenarbeit mit Pia. Der Schritt ins Model-Business bedeutet für Iris Klein eine Rückkehr zu ihren Wurzeln und sie genießt die Zeit auf den internationalen Laufstegen.

Iris Klein (57) hat erneut die Fashion Week in New York erobert! Die Mutter des Reality-Stars Daniela Katzenberger (38) lief bereits zum dritten Mal für die deutsche Designerin Pia Bolte über den Laufsteg. Mit einem glänzenden Pullover, schwarzer Leggings und offenem Haar zog sie auf dem Catwalk alle Blicke auf sich, wie Bilder zeigen, die der Bild vorliegen. Trotz ihrer Erfahrung gestand Iris dem Magazin: „Ich war wahnsinnig nervös.

“ Sicherheit fand Iris vor allem in der engen Zusammenarbeit mit Pia, die sie nicht nur als Designerin, sondern auch als langjährige Freundin beschrieb. Iris' Partner Stefan Braun war nämlich nicht mit nach New York gereist, sondern in Deutschland geblieben – umso schöner also, dass sie in Pia eine solche Unterstützerin hat. Bereits vor zwei Jahren hatte Iris ihr Laufsteg-Debüt für die Designerin gefeiert und war seitdem schon mehrfach für deren Fashion-Shows gebucht worden. Iris erklärte im Interview voller Zuversicht: „Man ist nie zu alt, um seine Träume zu verwirklichen“, und macht mit ihrem Motto „Einfach mal machen und schauen, was passiert!“ deutlich, dass sie auch in Zukunft auf die Verwirklichung neuer Projekte setzt. Der Schritt ins Model-Business ist für Iris zugleich eine Rückkehr zu alten Wurzeln. Schon in jungen Jahren hatte sie im kleineren Rahmen gemodelt und damals ihre Kinder mit in den Backstagebereich genommen. Während sie heute vor allem durch ihre Auftritte in Reality-TV-Shows bekannt ist, scheint die Leidenschaft für Mode wieder neu entfacht zu sein. Ob in New York, Paris oder bald sogar in Miami – die ehemalige Gastronomin genießt ihre Zeit auf den internationalen Laufstegen. „Ich altere mit Spaß am Leben und gebe noch mal Vollgas“, hatte die 57-Jährige kürzlich stolz auf Instagram verkündet. Mit ihrer positiven Einstellung und ihrem Mut, gegen Konventionen anzutreten, bleibt sie ein echter Hingucker – auf und abseits des Laufstegs





