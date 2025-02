Iris Klein erobert New York Fashion Week zum dritten Mal

Reality-Star Iris Klein (57) beweist erneut auf dem Laufsteg in New York ihr Model-Talent. Bei der Fashion Week ging sie für die deutsche Designerin Pia Bolte über den Runway und strahlte vor Selbstvertrauen. Die 57-Jährige fühlt sich auf dem Laufsteg wohl und hat das Modelling-Business in den Knochen.

Als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Reality-Star Iris Klein (57) läuft bereits zum dritten Mal auf dem Laufsteg in New York . Bei der Fashion Week in New York schritt die Mama von Daniela Katzenberger (38) für die deutsche Designerin Pia Bolte über den Runway und stellte ihr Können unter Beweis. Dabei steht fest: Sie hat nichts verlernt. Stolz sagte sie: „Ich habe ja früher auch gemodelt. Da hatte ich sogar meine Kinder Backstage dabei. Ich bin gespannt, ob ich das noch kann.

“ Ja, sie kann es noch! Deshalb buchte Designerin Pia sie auch direkt erneut, nachdem sie schon zwei Jahre zuvor dabei war. Mit offener Mähne, hohen Schuhen, enger schwarzer Leggings und Glitzerpullover scheint sich Iris pudelwohl zu fühlen. Doch trotzdem gibt sie jetzt in BILD zu: „Auch wenn es jetzt mein drittes Mal ist, dass ich in New York auf dem Laufsteg stehe, ist es immer ein bisschen aufregend.“ Die 57-Jährige fühlt sich auf dem Laufsteg sichtlich wohl, auch bei der dritten Teilnahme an der New Yorker Fashion Week. Die Modeschöpferin Pia gibt ihr allerdings die nötige Sicherheit, denn immerhin sind die beiden nicht nur durch die Arbeit verbunden, sondern auch seit Jahren befreundet. Die beiden Frauen kennen sich bereits seit Jahren, die Münchner Designerin Pia Bolte (re) wird von Stars wie Bill Kaulitz (35) und Beatrice Egli (36) getragen. Der erneute Ausflug nach New York hat Iris sichtlich gefallen. Hat sie jetzt vor, als Model durchzustarten? Iris zu BILD: „Man ist nie zu alt, um seine Träume zu verwirklichen.





