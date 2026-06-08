Iris-Scanning-Startup Tools for Humanity entlässt Mitarbeiter

Das umstrittene Biometrie- und Kryptowährungsunternehmen Tools for Humanity, bekannt für den Worldcoin-Token, muss Mitarbeiter entlassen. Eine interne E-Mail bestätigt die Maßnahmen, die aus strategischen Neuausrichtungen resultieren. Trotz hoher Bewertung und Vielzahl von Registrierungen konnte das Unternehmen bisher keine klaren Umsätze erzielen und steht unter regulatorischem Druck.

Das Iris-Scanning - Startup Tools for Humanity, das unter anderem durch den Worldcoin -Token bekannt ist, entlässt Mitarbeiter. Dies belegt eine interne E-Mail, die dem Axel Springer Global Reporters Network vorliegt.

Das Unternehmen, das vor allem durch sein Scangerät Orb Aufmerksamkeit erregte, steht vor erheblichen strategischen und operativen Herausforderungen. Trotz einer hohen Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar und Millionen von Nutzerregistrierungen ist es bisher nicht gelungen, nachhaltige Umsätze zu generieren oder Regulierungsbehörden von der Technologie zu überzeugen. Bedeutende Investoren wie Andreessen Horowitz, Bain Capital und Khosla Ventures haben Hunderte Millionen Dollar in das Unternehmen gesteckt, wie Daten von PitchBook zeigen.

Die genauen Gründe für die aktuellen Entlassungen sind aus dem vorliegenden Text nicht vollständig klar. Die interne Kommunikation spricht von einer schweren Entscheidung im Rahmen des Übergangs zum nächsten Schritt der Unternehmensstrategie und der Anpassung operativer Prioritäten. Ein People-Team informierte die Belegschaft per E-Mail über bevorstehende Änderungen an einigen Rollen und Teams im gesamten Unternehmen. Einige Details sollen in einer Betriebsversammlung bekannt gegeben werden.

Die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter ist derzeit unbekannt. Die Unternehmenswebsite gibt die Gesamtbelegschaft mit mehr als 500 Mitarbeitern an. Ein externes Medienanfragenbeantwortung steht noch aus. Das Geschäftsmodell von Tools for Humanity basiert auf der Idee, mittels Iris-Scans zu beweisen, dass eine Person echt ist und nicht von einer KI simuliert wird.

Das zentrale Produkt, die Orb-Kugel, scannt die Iris und erzeugt eine biometrische digitale ID. Teilnehmer an diesem Scan-Prozess erhalten als Anreiz den Kryptowährung Worldcoin, die von der World Foundation auf den Cayman Islands ausgegeben wird. Die Technologie und der Token waren von Anfang an umstritten. Datenschützer und Aufsichtsbehörden in mehreren Ländern äußerten Bedenken hinsichtlich der Erfassung sensibler biometrischer Daten und der möglichen Verteilung von Kryptowährungen.

Einige Länder, wie Deutschland und Frankreich, führten bereits Untersuchungen durch oder verboten Nutzungen. Das Unternehmen betonte stets, dass die Daten dezentral und sicher gespeichert würden, doch Skepsis blieb. Die aktuelle Entlassungswelle ist ein deutlicher Hinweis auf anhaltende Schwierigkeiten, das ursprüngliche Versprechen in ein skalierbares und reguliertes Geschäft umzusetzen. Die hohen Investitionen basierten auf der Vision eines neuen, universellen Identitäts- und Bezahlsystems im Internetzeitalter.

Nun muss das Unternehmen seine operativen Strukturen anpassen, möglicherweise um Kosten zu senken und sich auf profitablere oder regulatorisch genehmigtere Geschäftsbereiche zu konzentrieren. Ob und wie es gelingt, das Vertrauen von Aufsichtsbehörden und der breiteren Öffentlichkeit zurückzugewinnen, bleibt abzuwarten. Die Entlassungen stellen einen критичный Moment in der Entwicklung des High-Trophy-Unternehmens dar und könnten die weitere Zukunft von Worldcoin und ähnlichen biometrischen Krypto-Initiativen beeinflussen





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