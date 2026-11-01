Irische Leichtathletin Ciara Mageean im Alter von 34 Jahren gestorben

Die irische Europameisterin Ciara Mageean ist im Alter von 34 Jahren an Krebs gestorben. Der zweifache Medaillengewinnerin bei 1500 Metern.

Die irische Laufstern Ciara Mageean ist im Alter von 34 Jahren verstorben. Sie erlag am vergangenen Sonntag, dem ersten November 2026, ihren Krebsleiden. Der frühere Europameisterin über 1500 Meter verlor den Kampf gegen die schwere Krankheit, den sie bereits ein Jahr zuvor öffentlich bekannt gegeben hatte. Ihr Tod wurde offiziell um 6.30 Uhr morgens bestätigt.

Historischer Erfolg in Rom und Europameisterschaften

Im Sommer 2024 hatte Ciara Mageean in Rom Geschichte geschrieben. Als erst zweite irische Leichtathletin nach Sonia O'Sullivan gewann sie den Einzeltitel bei einer Europameisterschaft. Der Goldmedaillengewinn über 1500 Meter markierte den absoluten Höhepunkt ihrer sportlichen Laufbahn. Dieser Erfolg war ein Meilenstein für die irische Leichtathletik und unterstrich ihre internationale Klasse auf der Laufbahn.

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Ihre Medaillensammlung bei kontinentalen Titelkämpfen war beeindruckend. Bereits 2016 sicherte sie sich Bronze über 1500 Meter. Vier Jahre später, im Jahr 2022, folgte Silber bei den Europameisterschaften. Die Sammlung wurde mit einer Bronzemedaille bei der Hallen-EM 2019 komplettiert. Diese Leistungen zeugen von einer konstant hohen Leistungsfähigkeit über mehrere Jahre hinweg.

Krebsdiagnose und offene Worte der Athletin

Mageean hatte ihre Krebserkrankung im Jahr 2025 selbst öffentlich bekannt gegeben. In einer Nachricht an ihre Fans und Unterstützer teilte sie mit, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden sei. Sie bedankte sich für die Liebe und Kraft, die ihr entgegengebracht wurde, und versprach, der Herausforderung mit demselben Kampfgeist zu begegnen, den sie immer auf die Bahn gebracht habe.

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Sie kündigte an, alle verfügbaren Therapien wahrnehmen zu wollen. Die Nachricht enthielt auch persönliche Worte über die Verarbeitung der Diagnose. Sie sagte, es sei viel zu verarbeiten gewesen, aber sie habe bereits mit der Behandlung begonnen. Gleichzeitig betonte sie ihre immense Dankbarkeit für die Liebe und Unterstützung ihrer Familie und engen Freunde während dieser schwierigen Zeit.

Familienbotschaft und Vermächtnis

Ihr persönlicher Plan war es, den Tag für Tag anzugehen und sich voll und ganz auf die Heilung zu konzentrieren. Gleichzeitig bat sie um Privatsphäre, um sich in Ruhe auf die Therapie einlassen zu können. Dies verdeutlicht ihren Wunsch, den Fokus auf das Wesentliche zu legen und sich nicht von den äußeren Reizen ablenken zu lassen.

Nun hat die Familie von Ciara Mageean die Trauerbotschaft veröffentlicht. In einer offiziellen Mitteilung verabschiedeten sie sich von einer geliebten Tochter, Schwester, Ehefrau, Freundin und Inspiration für so viele Menschen. Es wurde klargestellt, dass sie schmerzlich vermisst werden wird. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die Sportwelt und die irische Gemeinschaft.

Mageean war eine der bekanntesten Sportlerinnen Irlands. Ihre Offenheit bezüglich der Erkrankung hat vielen Menschen geholfen, die sich selbst mit ähnlichen Diagnosen konfrontiert sehen. Sie zeigte Mut und Stärke, auch in den schwersten Momenten ihres Lebens. Ihr Lebenswerk und ihre Beiträge zum Sport werden lange in Erinnerung bleiben.

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Die Trauer um Ciara Mageean ist in der gesamten Leichtathletik-Gemeinschaft spürbar. Kollegen und Fans trauern um eine Championin, die nicht nur durch Medaillen, sondern auch durch ihre Persönlichkeit aufgefallen ist. Ihre Geschichte bleibt ein Beweis dafür, wie man mit Widrigkeiten umgehen kann. Die Erinnerung an ihre Leistungen auf der Laufbahn und ihre menschliche Seite wird fortbestehen.