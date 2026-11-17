Der irische Boxer Lee Reeves ist im Alter von 31 Jahren verstorben. Drei Monate nach einem tödlichen Kampf im Koma erlag er nun einer Infektion.

Der irische Profiboxer Lee Reeves ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Der 31-jährige Champion aus Limerick starb am vergangenen Wochenende in einem Krankenhaus im Kreis seiner Familie, wie verschiedene Medien berichten. Sein Tod markiert ein trauriges Ende einer langen und schweren Phase, die mit einem schweren Schlag gegen den Kopf zu Beginn dieses Jahres begann. Reeves lag drei Monate lang in einem Koma, nachdem er in einem Boxkampf schwere Gehirnverletzungen erlitten hatte.

Tödliche Niederlage und monatelanges Koma

Der Auslöser für diese tragische Entwicklung war ein früherer Boxkampf, in dem Reeves einen furchtbaren Knockout erlitt. Während des Duells verlor der Kämpfer das Bewusstsein und musste auf einer Trage aus dem Ring getragen werden. Bei der medizinischen Untersuchung im Anschluss stellte sich heraus, dass er sich schwere Gehirnverletzungen zugezogen hatte. Aufgrund des Schweregrades der Verletzung wurde Reeves einer Operation unterzogen und anschließend in ein künstliches Koma versetzt, um sein Gehirn zu schützen und die Heilung zu ermöglichen.

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Diese Phase der Ohnmacht dauerte drei Monate lang an. In dieser Zeit befand sich Reeves unter ständiger medizinischer Aufsicht. Das Ring Magazine bestätigt nun, dass der Tod des Sportlers auf Komplikationen während dieser langen Genesungsphase zurückzuführen ist. Der Kampf um sein Leben führte am Ende leider nicht zum Sieg, sondern zum Ableben des Athleten.

Enttäuschte Hoffnung und Folgeinfektion

Im vergangenen Monat gab es kurzzeitig Anzeichen einer Besserung, die Hoffnungen in der Öffentlichkeit weckten. Reeves drückte der Hand seiner Schwester und blinzelte mit den Augen, was als positives Zeichen für sein Bewusstsein gewertet wurde. Jonathan O'Brien, ein ehemaliger Boxer und Trainer, der im vergangenen Monat auf seinem Social-Media-Kanal positive Updates zu Lee geteilt und eine GoFundMe-Seite eingerichtet hatte, um bei der Deckung von Reeves' medizinischen Kosten zu helfen, äußerte sich optimistisch.

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Doch diese Wendung erwies sich als trügerisch. Am vergangenen Wochenende zog sich Lee Reeves eine folgenschwere Infektion zu, an deren Folgen er schließlich verstarb. Das Ring Magazine berichtete über diese Komplikation. Die Infektion führte zu einem schnellen Verschlechtern des Gesundheitszustands, der trotz aller medizinischen Bemühungen nicht mehr aufgehalten werden konnte. Der Tod trat nun im Krankenhaus ein.

Reaktion der Boxwelt und Promoter

Die Reaktion der Boxcommunity auf den Tod von Lee Reeves war von tiefem Leid und Trauer geprägt. Box-Promoter Frank Warren veröffentlichte eine Erklärung auf Instagram. Er schrieb dort: "Unsere Gedanken und Gebete gelten in dieser Zeit Lee Reeves und seiner Familie, da er weiterhin im Krankenhaus liegt. Alle bei Queensberry denken an ihn, und wir stehen in ständigem Kontakt mit seinem Team, um über seinen Gesundheitszustand auf dem Laufenden zu bleiben, während wir auf positive Nachrichten hoffen."

Frank Warren betonte die enge Verbundenheit des Promoters mit dem verstorbenen Athleten. Queensberry, die Firma von Warren, stand während der gesamten Zeit des Komas in engem Austausch mit dem Team von Reeves. Die Aussage spiegelt die Schockwellen wider, die der plötzliche Verlust eines jungen Talents in der Sportwelt auslöst. Die Worte von Warren zeigen die Unterstützung durch die Organisation, die Reeves promotete.

Trauer in der Heimatstadt Limerick

In der Heimatstadt Limerick herrscht nun tiefe Trauer. Catherine Slattery, eine Freundin der Familie von Lee Reeves, sagte gegenüber RTE: "Limerick ist heute Abend ein sehr düsterer Ort - wir haben Lee Reeves verloren. Lee war nicht nur ein Boxer, der in seiner Karriere herausragte, er setzte sich auch für das Thema psychische Gesundheit ein und machte darauf aufmerksam, wie wichtig das Thema auch für junge Menschen ist."

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Catherine Slattery hob die Bedeutung von Reeves über den Sport hinaus hervor. Seine Arbeit für psychische Gesundheit prägte sein Erbe in der Gemeinschaft. Jonathan O'Brien würdigte den Verstorbenen ebenfalls mit einer emotionalen Nachricht auf Facebook. Er postete ein Foto von sich zusammen mit dem verstorbenen Champion und schrieb: "Leb wohl, mein Sohn, schlaf gut. Du hast bis zum Schluss so hart gekämpft - wir lieben dich so sehr. Ruhe in Frieden, deine Mutter und dein Bruder warten bereits an den Himmelspforten auf dich. Pass von dort oben auf deine Schwestern und deinen Vater auf … wir lieben dich, Lee."