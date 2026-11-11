Der 88‑jährige Schauspielerinnen-Sängerin Irmelin Krause erliegt in Berlin-Alt-Hohenschönhausen an den Folgen eines Autos überrollt. Details zum Unfallort und zur Vorgeschichte des künstlerischen Lebens.

Am 10. November 2024 wurde die 88‑jährige Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin Irmelin Krause auf dem Parkplatz des St.-Andreas-St.-Markus-Friedhof s in Berlin-Alt-Hohenschönhausen von einem Auto erfasst und überrollt.

Der Unfall geschah gegen 11 Uhr, als eine 77‑jährige Autofahrerin das Parkhaus betrat und bei der Einparkbewegung Krause erfasste. Die Fahrerin erlitt einen Schock, wurde ins Krankenhaus gebracht, und bei der Spurensicherung arbeiteten ein Verkehrsunfallkommando sowie die Kriminaltechnik des Berliner Innenministeriums zusammen, um die Unfallursachen zu ermitteln.

Krauses 88‑jährliches Leben

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Irmelin Krause wurde 1936 in der ehemaligen DDR geboren und wirkte seit den frühen 1960er Jahren auf der Bühne. 2020 feierte sie ihr 60. Bühnenjubiläum, nachdem sie seit 1960 als Sängerin und Chansoninterpretin publizierte. Neben der Theatersichtbarkeit hatte sie über 192 Rollen in der deutschen Synchronkartei hinter sich, deren Titel sie in Millionenfilmversionen, darunter "Sex and the City 2" und "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung", sowie in Serien wie "Friends" und "Grey's Anatomy" lieferte.

Berühmtheit als Fernsehfigur

Krause erlangte Bekanntheit bei der DDR‑Lustspielreihe "Ferienheim Bergkristall", wo sie die Rolle der Martchen Schneeberger in "Das ist ja zum Kinderkriegen" und "So ein Theater" spielte. Ihre Beteiligung am 1988 ausgestrahlten Krimi "110: Der Kreuzworträtselfall" erreichte bei der Erstausstrahlung am 6. November 1988 eine Zuschauerbeteiligung von 54,7 Prozent. Die Folge, die einen realen Mordfall durch Handschrifttechniken auf Kreuzworträtseln anhob, gilt als einprägsamer Blockbuster der DDR‑Krimireihe.

Unverhofftes Ende

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Die Tochter Velia Krause bestätigte dem Magazin "SuperIllu" den Tod ihrer Mutter. Rechtsmedizinische Untersuchungen deuten darauf hin, dass des Fahrzeuges 'angeeignet' wurde, als die Autofahrerin versuchte einzufahren. Ein Schock bei der Fahrerin selbst, die sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, wird im Kontext der Ermittlungen berücksichtigt. Die Polizei prüft, ob das Parkhaus trotz alte Ausnahmeregelungen als sicher gilt und wie die Reisbahn auf den Parkplatz zustieg.

Folgen für die Szene

Krauses Tod hinterlässt ein großes Lücke nicht nur im künstlerischen Nachwuchs der DDR‑Pionierinnen, sondern auch im Bereich der Synchronisation, wo ihr Beitrag zu über 200 Charakteren bis heute gehört. Fans und Kollegen erinnern sich an ihr authentisches Auftreten und ihre Stimme, die über Jahrzehnte spannt, und fragen sich, welche Projekte und Rollen in den nächsten Terminen ihrer Karriere ausstehen würden. Die Ermittlungen des Unfallkommandos werden in den kommenden Wochen abgeschlossen, und die Behörden werden entscheiden, ob Sicherheitsmaßnahmen an Friedhofsparkplätzen überarbeitet werden sollen, um ähnliche Tragödien künftig zu verhindern.