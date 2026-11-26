Hacker behaupten unter Berufung auf Daten der russischen Statistikbehörde, in Putins Angriffskrieg seien bisher 'mindestens' rund 700.000 russische Soldaten gestorben. Der Kreml reagiert unwirsch, dessen Kritiker dagegen erschüttert bis sarkastisch.

], seit Beginn von Putins Angriffskrieg seien "mindestens" 700.000 russische Soldaten gestorben.

"Es ist unmöglich, eine so große Menge an Datensätzen zu fälschen, die mit Informationen aus anderen Quellen übereinstimmen", hieß es da. Gleichzeitig], auf das für den Kreml heikle Thema einzugehen: "Offiziell darf nur das russische Verteidigungsministerium Opferzahlen veröffentlichen. Ich schlage vor, alle anderen Daten zu ignorieren.

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"]: "Es gibt einen Unterschied zwischen 'ignorieren' und 'kategorisch leugnen'. Die Öffentlichkeit ist jedoch seit langem daran gewöhnt, offizielle Informationen zu ignorieren, insbesondere die von Peskow, der ständig Unsinn verbreitet.