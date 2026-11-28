Ein 41-jähriger Ukrainer fuhr in Düren mit über 2 Promille und ohne Führerschein. Nach einem verbotenen Weiterfahren verursachte er einen Unfall mit einem Fußgänger, flüchtete vom Tatort und wurde fünf Minuten später wegen gefährlichem Fahrstil erneut von der Polizei gestellt.

Eine Trunkenheitsfahrt in Düren eskalierte völlig. Nach einer Polizei kontrolle ging die gefährliche Tour einfach weiter. Was für eine irre Nacht für die Polizisten und Polizistinnen in Düren!

Ein Auto sorgte von Freitagabend auf Samstagmorgen gleich mehrfach für gefährliche Situationen – inklusive Unfallflucht. Alles begann am Freitagabend gegen 23.25 Uhr.

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Eine Zeugin alarmierte die Polizeileitstelle, weil ihr ein Wagen mit extrem auffälliger Fahrweise ins Auge gestochen war. Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte das Auto schließlich auf der „Neue Jülicher Straße“ fahrend antreffen und stoppen. Am Steuer saß ein 41-jähriger Ukrainer. Ein Atemalkoholtest brachte das erschreckende Ergebnis: über 2 Promille!