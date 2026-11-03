IS-Mitgliedschaft: Lisa C. vor Kammergericht Berlin wegen terroristischer Vereinigung

Lisa C. macht vor dem Kammergericht Berlin wegen IS-Mitgliedschaft Anzeige. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre und acht Monate Haft für die junge Mutter aus Berlin.

Die Angeklagte Lisa C. steht am Dienstag vor dem Kammergericht in Berlin wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Mutter vor, sie habe sich Ende 2014 der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen. Das Gericht klärt, ob sie ihre Zeit in Syrien aktiv unterstützt und andere zur Radikalisierung angestiftet hat.

Road to IS through Radicalization in Neukölln

Lisa C. reiste vor etwa zwölf Jahren von Berlin über Istanbul nach Syrien aus. Die Anklageschrift besagt, dass dies aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus geschah. Sie habe sich bereits vor ihrem Mann dem Islamischen Staat angeschlossen. Auf der Anklagebank bejahte sie, in der Vergangenheit radikal gewesen zu sein. Sie nannte ihre Ausreise zu einer Pflicht, an der sie nicht vorbeikommen konnte.

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Ihre Kindheit in Cottbus war von Alkoholismus und Gewalt ihres Vaters geprägt. Die Familie zog nach Berlin, als Lisa C. neun Jahre alt war. Als Gymnasiastin verpasste sie den Übergang in die Oberstufe. Später heiratete sie den tschetschenischen Russen Salman D. Im Herbst 2014 radikalisierte sie sich innerhalb kürzester Zeit. Die Al-Nur-Moschee in Neukölln wird im Prozess als Ort dieser Entwicklung genannt.

Leben in Syrien and Support for Terrorist Structures

Ihr Ehemann Salman D. kämpfte bereits in Syrien für den Islamischen Staat. Lisa C. folgte ihm bis Anfang Februar 2015. Dort führte sie den gemeinsamen Haushalt und unterstützte die terroristische Tätigkeit. Die Anklage betont, dass sie sich fortwährend innerhalb der Strukturen der Organisation bewegte. Sie sah sich damals in einer krisenhaften Lebenslage und fühlte sich von ihrem Mann zu der Reise überreden.

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Nach der Trennung von ihrem Mann lebte sie in IS-Frauenhäusern. In dieser Zeit versuchte sie, eine Freundin in Berlin für den Islamischen Staat zu gewinnen. Diese Freundin reiste im Juni 2015 nach Syrien aus. Sie erhielt Waffenunterricht und fiel später bei einem Angriff auf die Miliz. Lisa C. beschreibt die frühen Tage als gewöhnungsbedürftig. Essen und Schlafen fanden zunächst auf dem Boden statt.

Arrest, Flight and Sentencing in Berlin Court

Im März 2019 nahmen kurdische Streitkräfte Lisa C. gefangen. Sie kam in ein Lager im Nordosten Syriens. Im Januar 2020 gelang ihr die illegale Flucht in die Türkei. Dort lebte sie bis April 2026 untertauchend. Am 23. April wurde sie am Flughafen Berlin-Brandenburg festgenommen. Sie sitzt seither in Untersuchungshaft und hat eine vierjährige Tochter.

Der Staatsanwalt fordert drei Jahre und acht Monate Haft. Er bezweifelt, wann sie sich vom radikalen Gedankengut abgewandt hat. Die Verteidigung plädiert auf Bewährung. Sie argumentiert, dass Lisa C. auf der Flucht realisiert habe, dass alles eine Lüge war. Die Anwältin schildert die psychische Labilität der Angeklagten. Am Freitag fällt das Urteil des Kammergerichts in Berlin.