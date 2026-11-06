IS-Rückkehrerin in Berlin zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Das Kammergericht Berlin verurteilt eine 35-jährige IS-Anhängerin wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Verurteilung folgt ihrer Rückkehr aus Syrien und längerer Haft im Lager al-Hol.

Das Kammergericht Berlin hat eine 35-jährige deutsche Staatsbürgerin wegen mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Verurteilung wurde am Freitag verkündet und betrifft die Angeklagte, die knapp sieben Monate nach ihrer Festnahme bei der Rückkehr nach Deutschland vor Gericht stand. Die Richter sprachen ihr die Schuld an ihrer langjährigen Anbindung an die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu und wiesen die Forderung der Verteidigung auf eine Bewährungsstrafe zurück.

Gerichtliche Einordnung der Terrorverstrickung

Die Vorsitzende Richterin Delia Neumann betonte in der Urteilsbegründung, die Mitgliedschaft der Angeklagten sei von erheblicher Dauer gewesen. Das Gericht sei trotz des Geständnisses der Frau nicht zu der Überzeugung gelangt, dass eine überzeugende Distanzierung von der radikalen Gesinnung erkennbar sei. Die 35-Jährige habe die menschenverachtende, radikal-islamistische Anschauung der Organisation in dieser Zeit voller Überzeugung vertreten. Die Haftstrafe wurde fest mit dem Ziel verhängt, die Gefahr abzuwehren, die von der fortbestehenden ideologischen Bindung an den Islamischen Staat ausgeht.

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Radikalisierung und Reise nach Syrien im Jahr 2014

Der Prozess beleuchtete den Werdegang der Angeklagten, der vor rund zwölf Jahren seinen Anfang nahm, als sie Berlin aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus verließ. Bereits 2014 radikalisierte sie sich innerhalb kürzester Zeit, nachdem sie wegen heftiger Auseinandersetzungen die Wohnung der Familie verlassen musste. Sie suchte neuen Anschluss und fand diesen in einer Gruppe junger Frauen, die den Islamunterricht in einer Moschee in Berlin-Neukölln besuchten. Über einen Vermittler heiratete sie einen tschetschenisch-stämmigen Mann, der sich kurz zuvor in Syrien dem IS angeschlossen hatte.

Im Dezember 2014 reiste die Angeklagte über Istanbul in das Herrschaftsgebiet des IS in Syrien aus. Ihr damaliger Ehemann hatte bereits für diese Miliz gekämpft. Bis etwa Anfang Februar 2015 lebte die Angeklagte dort mit ihrem Mann zusammen und unterstützte dessen Tätigkeit für den IS, indem sie den gemeinsamen Haushalt führte. Ihre damalige Ehe wurde nach islamischem Ritus geschlossen, was den Rahmen für ihre spätere Teilnahme am IS-Leben in Syrien bildete. Die Reise erfolgte nicht spontan, sondern war das Ergebnis eines systematischen Radikalisierungsprozesses.

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Verstrickung in das Frauenreich des IS

Nach ihrer Trennung von ihrem Ehemann wechselte die Angeklagte in sogenannte Frauenhäuser des Islamischen Staat. In dieser Zeit wirkte sie auf eine Freundin in Berlin ein, ebenfalls den IS zu unterstützen und nach Syrien zu kommen. Im Juni 2015 verließ die angesprochene Freundin Berlin und reiste ebenfalls ins IS-Gebiet aus. Das Gericht stellte im Urteil fest, dass diese Freundin seit 2019 verschollen ist und alles dafür spricht, dass sie in Syrien unter furchtbaren Umständen ums Leben kam.

Die Aktivitäten der Angeklagten reichten somit bis in die tiefste Verstrickung der Terrororganisation hinein. Sie nutzte ihre Kontakte in Deutschland, um die Ausbreitung der Ideologie voranzutreiben. Diese Handlungen wurden vor Gericht als wesentlicher Teil der schweren Straftat gewertet. Die Beeinflussung weiterer Personen zur Teilnahme an der Terrorismus-Zelle des IS trug maßgeblich zur Höhe der verhängten Strafe bei.

Festnahme, Lager al-Hol und illegale Flucht

Die militärische Niederlage des Islamischen Staat führte im März 2019 zur Festnahme der Angeklagten durch kurdische Streitkräfte. Bis zu ihrer Gefangennahme war ihre Mitgliedschaft im IS fortbestanden. Laut Ermittlungen kam sie danach in das Lager al-Hol im Nordosten Syriens, wo tausende IS-Angehörige und ihre Familien untergebracht waren. Ihre Freiheit endete vorerst dort, doch gelang ihr im Januar 2020 die Flucht aus der Haft.

Diese Flucht in die Türkei erfolgte mit Unterstützung ihres Ex-Mannes sowie bezahlten Schleusern. Dort lebte sie bis April 2026 unter falschen Personalien. Ihr Aufenthalt in der Türkei war Teil einer längeren Kette illegaler Aktivitäten, um der Strafverfolgung zu entgehen. Die Nutzung gefälschter Ausweise diente ausschließlich dem Ziel, ihre Identität zu verschleiern und sich unbemerkt bewegen zu können, bis sie schließlich den Entschluss zur Rückkehr nach Deutschland fasste.

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Wiedereinreise und Festnahme an der Grenze

Die Rückkehr in die Bundesrepublik war kein unkoordiniertes Ereignis, sondern erfolgte in Absprache mit deutschen Behörden. Dies geschah, nachdem sich die Frau dazu entschlossen hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Das Gericht wertete diesen Schritt als Folge des Drucks, dem sie von ihrer Mutter ausgesetzt war. Am 23. April wurde die deutsche Staatsangehörige am Flughafen Berlin-Brandenburg von Bundespolizisten festgenommen. Seit diesem Zeitpunkt befindet sie sich in Untersuchungshaft.

Die Koordinierung der Wiedereinreise durch die Behörden erfolgte vor dem Hintergrund, dass sie bereits im Lager al-Hol festgenommen worden war und nun in deutsche Gewahrsam genommen wurde. Die Festnahme durch die Bundespolizei beendete ihre Zeit als gesuchte Person im Ausland. Sie kehrte in ein Justizsystem zurück, das ihre Taten im Herrschaftsgebiet des Islamischen Staat nun jurisch aufarbeitete.

Urteilsfindung und strafrechtliche Konsequenzen

Das Gericht wog die Umstände der Tat gegen die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten ab. Ihre Mutter, die eine kleine Tochter hat, erklärte im Prozess: Ich denke, ich war radikal. Damals habe sie ihre Ausreise als eine Pflicht betrachtet. Sie bedauere ihr Verhalten. Diese Äußerungen wurden vor Gericht gehört, reichten jedoch nicht für eine mildere Strafe aus. Der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft Berlin hatte zuvor eine Strafe von drei Jahren und acht Monaten gefordert.

Die Verteidigung der Angeklagten hatte plädiert, eine Bewährungsstrafe zu verhängen, da die Frau nun ihre Vergangenheit hinter sich lassen wolle. Das Kammergericht Berlin lehnte dies jedoch ab und verhängte die konkrete Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es bleibt abzuwarten, ob die Angeklagte in Berufung gehen wird, um das Urteil anzufechten. Die Verurteilung markiert einen klaren juristischen Schlussstrich unter ihre Zeit als IS-Anhängerin.